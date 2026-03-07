Nouvelle attaque russe sur l'Ukraine, au moins 10 morts à Kharkiv

(Actualisé avec un nouveau bilan, précisions)

La Russie a lancé une nouvelle salve de drones et de missiles sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, tuant au moins 10 personnes, dont deux enfants, à Kharkiv, ville du nord-est du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a précisé que la Russie avait lancé 480 drones et 29 missiles, visant le secteur énergétique et des infrastructures ferroviaires à travers l'Ukraine.

Les unités ukrainiennes de défense aérienne ont abattu 453 drones et 19 missiles, a déclaré l'armée de l'air. Mais neuf missiles et 26 drones d'attaque ont touché 22 sites, a-t-elle ajouté.

"Il devrait y avoir une réponse de nos partenaires pour empêcher ces frappes sauvages contre la vie", a dit Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram.

Les 10 personnes tuées ont trouvé la mort après qu'un missile balistique russe a frappé de plein fouet un immeuble résidentiel de cinq étages, a déclaré le maire de Kharkiv Ihor Terekhov.

Quinze personnes ont également été blessées à Kharkiv, où un total de 19 immeubles résidentiels a été endommagé, selon Oleh Syniehoubov, le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, ajoutant que des bâtiments commerciaux et administratifs, des lignes de distribution d'électricité et des voitures avaient aussi été touchés.

(Olena Harmash à Kyiv et Vitalii Hnidyi à Kharkiv, version française Benoit Van Overstraeten)