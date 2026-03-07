 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouvelle attaque russe sur l'Ukraine, au moins 10 morts à Kharkiv
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 14:20

(Actualisé avec un nouveau bilan, précisions)

La Russie a lancé une nouvelle salve de drones et de missiles sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, tuant au moins 10 personnes, dont deux enfants, à Kharkiv, ville du nord-est du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a précisé que la Russie avait lancé 480 drones et 29 missiles, visant le secteur énergétique et des infrastructures ferroviaires à travers l'Ukraine.

Les unités ukrainiennes de défense aérienne ont abattu 453 drones et 19 missiles, a déclaré l'armée de l'air. Mais neuf missiles et 26 drones d'attaque ont touché 22 sites, a-t-elle ajouté.

"Il devrait y avoir une réponse de nos partenaires pour empêcher ces frappes sauvages contre la vie", a dit Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram.

Les 10 personnes tuées ont trouvé la mort après qu'un missile balistique russe a frappé de plein fouet un immeuble résidentiel de cinq étages, a déclaré le maire de Kharkiv Ihor Terekhov.

Quinze personnes ont également été blessées à Kharkiv, où un total de 19 immeubles résidentiels a été endommagé, selon Oleh Syniehoubov, le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, ajoutant que des bâtiments commerciaux et administratifs, des lignes de distribution d'électricité et des voitures avaient aussi été touchés.

(Olena Harmash à Kyiv et Vitalii Hnidyi à Kharkiv, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par le bureau du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montrant en train de saluer à Téhéran le 1er février 2026 ( KHAMENEI.IR / - )
    Khamenei tué par Israël: coup de maître ou succès facile?
    information fournie par AFP 07.03.2026 15:39 

    En Israël, certains promettent déjà que l'opération sera bientôt enseignée "dans les écoles militaires du monde entier". Menée apparemment grâce à un piratage des caméras urbaines de Téhéran, l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei, le 28 février, apparaît ... Lire la suite

  • Bombardement de l'aéroport Mehrabad de Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 07.03.2026 15:12 

    Voici les derniers événements de la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa deuxième semaine: - L'Iran va être "très durement frappé aujourd'hui", lance Trump "Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social. ... Lire la suite

  • Halina Krauze, une grutière de 65 ans, pose dans un hangar des chantiers naval de Gdansk, le 6 mars 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Aux chantiers navals de Gdansk, les femmes sont les reines des hauteurs
    information fournie par AFP 07.03.2026 14:55 

    Chaque matin, depuis près de trente ans, Halina Krauze s'installe dans sa cabine de grue coulissante aux chantiers navals de Gdansk, berceau historique du syndicat Solidarité. Pendant huit heures, elle déplace des tonnes de métal destinées à devenir coques de navires ... Lire la suite

  • Balendra Shah, grand vainqueur des législatives au Népal avec son parti centriste, le Rastriya Swatantra Party (RSP), en train de voter le 5 mars 2026 à Katmandou ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Au Népal, le pari politique réussi du populaire Balendra Shah
    information fournie par AFP 07.03.2026 14:44 

    Son pari était risqué, il est en passe de le remporter haut la main. A 35 ans, le populaire rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah a été élu lors des législatives de jeudi au Népal et s'affirme désormais comme le probable nouveau Premier ministre du pays. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank