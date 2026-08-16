Nouvelle attaque russe contre Kyiv et d'autres villes ukrainiennes

(Bilan actualisé, précisions)

La Russie a mené dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle attaque de missiles et de drones contre les villes ukrainiennes, dont Kyivet Kryvyi Rih, où deux personnes sont mortes dans une aciérie frappée par un missile, ont déclaré les autorités.

L'administration militaire de Kyiv et le gouverneur régional ont indiqué que trois personnes avaient été blessées dans la capitale par un missile, et trois autres, dont un enfant, par des drones dans la région.

Dans un message publié sur l'application de messagerie Telegram, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a précisé que des débris avaient provoqué des incendies dans une zone au nord de la capitale ainsi que dans un quartier proche du centre-ville.

Des journalistes de Reuters ont entendu plusieurs explosions dans la ville.

D'autres villes ukrainiennes ont été attaquées dans la nuit, notamment Kryvyi Rih, la ville natale du président Volodimir Zelensky, où deux personnes ont été tuées et 14 autres blessées dans une aciérie touchée par un missile, selon les autorités locales.

"À la suite de cette attaque, des installations essentielles à la production d'électricité et des hauts fourneaux ont été endommagés, et les processus de production de l'usine ont été partiellement interrompus", a indiqué ArcelorMittal Kryvyi Rih sur Telegram.

Un avion de chasse F-18 espagnol déployé en Roumanie dans le cadre de la police du ciel de l'Otan a de son côté abattu un drone entré en territoire roumain en provenance de Moldavie, a annoncé le ministère roumain de la Défense.

Un porte-parole de l'Otan a précisé que selon les premiers éléments disponibles, il s'agissait d'un drone russe. Moscou contrôle la région sécessionniste moldave de Transnistrie.

(Pavel Polityuk à Kyiv, avec la contribution de Luiza Ilie à Bucarest, version française Tangi Salaün)