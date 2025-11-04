Nouveaux porte-conteneurs de la CMA CGM sous pavillon français: l'Ecole maritime salue une "excellente nouvelle"

L'armateur a annoncé l'inscription de 10 nouveaux bateaux porte-conteneurs sous pavillon français, augmentant d'un tiers la taille de sa flotte immatriculée en France.

Un porte-contenur de la CMA CGM, en baie de Marseille, en 2023 (illustration) ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

"Une excellente nouvelle". Le directeur de l'École nationale supérieure maritime (ENSM) François Lambert a salué mardi 4 novembre l'inscription de 10 nouveaux bateaux porte-conteneurs sous pavillon français annoncée par l'armateur CMA CGM, synonyme de débouchés professionnels pour ses étudiants.

"Grand soutien de l'école", l'armateur basé à Marseille "continue de développer et de croire dans le pavillon français, donc c'est une excellente nouvelle", a réagi M. Lambert, joint par l'AFP.

Le premier des dix navires, actuellement en construction dans des chantiers chinois, sera livré en juin 2026 et le dernier fin 2028. Cela portera à 40 le nombre de navires sous pavillon français dans la flotte de l'armateur, contre 30 actuellement, a indiqué CMA CGM dans un communiqué.

Ces navires "permettront au groupe de recruter au moins 135 marins français de la marine marchande, formés notamment à l'École nationale supérieure maritime", a précisé l'armateur.

L'école, qui forme les officiers de la marine marchande et les ingénieurs en génie maritime, compte aujourd'hui quelque 1.400 étudiants et envisage de doubler le nombre de diplômés en 2027 par rapport à 2021, pour passer de 220 à 440, selon son directeur. Les élèves sont formés au Havre, à Nantes, Saint-Malo et Marseille.

Des quotas de marins européens à bord

Les dix nouveaux navires de grande taille, d'une capacité de 24.000 EVP (l'unité de mesure qui exprime la capacité de transport en nombre de conteneurs standard de 20 pieds), "supposent d'avoir plus de 25 membres d'équipages", explique M. Lambert.

La choix d'un pavillon français oblige entre autres l'armateur à employer un certain quota de marins européens à bord. "L'un de nos défis avec le pavillon français va être de trouver" suffisamment d'hommes d'équipage disponibles, a souligné auprès de l'AFP le directeur des constructions neuves de CMA CGM Xavier Leclercq.

L'annonce de CMA CGM survient quelques jours après l'abandon d'un projet d'amendement au budget 2026 prévoyant de supprimer la réduction fiscale dont bénéficient les armateurs en France depuis plus de 20 ans s'ils immatriculent leurs bateaux dans le pays -un projet qui a beaucoup inquiété la filière.

M. Lambert se dit lui aussi favorable à la "stabilité" du cadre budgétaire et fiscal pour pouvoir continuer à former les membres de la marine marchande de demain.

La flotte de commerce (transports et services maritimes) comptait au 1er janvier 441 navires sous pavillon français de plus de 100 UMS (universal measurement system, une unité de capacité de transport), dont 36 porte-conteneurs , selon le ministère de la mer.