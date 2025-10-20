"Nous avons failli", admet Darmanin après le vol au Louvre

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin

Le spectaculaire cambriolage commis dimanche matin au musée du Louvre à Paris ne prouve pas un "délitement de l'Etat" mais "nous avons failli", a déclaré lundi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.

Des bijoux d'une valeur "inestimable", selon les autorités, ont été volés lors de ce cambriolage commis en quelques minutes par un commando de malfaiteurs, qui sont parvenus à s'introduire en plein jour dans le musée en perçant une vitre à l'aide de disqueuses après avoir grimpé sur un balcon à bord d'une nacelle installée auparavant dans la rue.

"Se faire voler des bijoux au Louvre de façon aussi rocambolesque, effectivement, ça la fiche mal", a dit Gérald Darmanin sur France Inter. "Et par ailleurs, c'est une image de la France très négative."

Tout en admettant que des questions pouvaient "se poser" sur l'absence de dispositif de sécurité suffisant aux fenêtres du musée ou sur le manque de réaction face à la présence d'un monte-charges au pied d'un balcon, le garde des Sceaux a néanmoins jugé que ce cambriolage "ne démontre pas le délitement de l'Etat" malgré les critiques naissantes sur la facilité apparente avec laquelle les voleurs ont pu agir.

"Je pense qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli", a dit Gérald Darmanin, regrettant que ce vol dans le musée le plus visité au monde donne "une image déplorable de la France".

"Ce que je sais en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, c'est que la police gagne toujours à la fin (...) ces personnes seront arrêtées, pour moi ça ne fait aucun doute, la question c'est quand", a-t-il ajouté.

