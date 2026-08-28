Norvège-Mort du roi Harald V à un moment de tourmente pour la monarchie

Le roi Harald V de Norvège, un descendant de la reine Victoria, très populaire tout au long de ses 35 années de règne, est décédé vendredi à l'âge de 89 ans, a annoncé le palais royal, à un moment où la famille royale traverse une succession de crises.

"Le roi Harald s'est éteint paisiblement à l'hôpital universitaire d'Oslo vendredi 28 août, à 6h35 (heure locale, 4h35 GMT)", a déclaré le palais royal sur son site internet.

Harald, qui était le plus vieux monarque d'Europe encore en vie, avait été admis à l'hôpital le 17 août, le palais précisant alors qu'il était soigné pour une infection bactérienne du sang.

Son fils Haakon, qui a mis des années à accepter son statut de prince héritier, succède à Harald V en tant qu'Haakon VIII, devenant le quatrième roi de Norvège de l'époque moderne du pays, cette dernière commençant en 1905 quand les Norvégiens ont voté par référendum pour devenir une monarchie après l'indépendance obtenue auprès de la Suède.

L'épouse de Haakon, Mette-Marit s'est retrouvée sous le feu des projecteurs médiatiques en janvier après des documents montrant qu'elle a entretenu une correspondance avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014, soit bien après qu'il a été reconnu coupable de ses crimes.

Et, en juin, Marius Borg Hoiby, le fils de 29 ans de Mette-Marit issu d'une précédente relation, a été condamné à quatre années de prison après avoir été reconnu coupable de 34 des 40 chefs d'accusation, dont deux chefs d'accusation de viol et de violences conjugales à l'encontre d'une ex-petite amie, ainsi que de possession et de trafic de drogue. Le beau-fils du nouveau roi a fait appel.

Deux jours après la condamnation de Marius, le palais a annoncé que Mette-Marit avait subi avec succès une greffe pulmonaire, sans préciser quand l'intervention avait eu lieu. Après plusieurs semaines de convalescence à l'hôpital, elle est rentrée chez elle et a célébré ses noces d'argent avec Haakon en août.

SOUTIEN MOINS MASSIF À LA MONARCHIE

Le soutien à la monarchie est tombé à 60% en février 2026, contre 70% en janvier, selon un sondage Norstat publié par la chaîne publique NRK, avant de remonter légèrement à 64% en mai.

Harald, arrière-arrière-petit-fils de la reine Victoria d'Angleterre, est de son côté toujours resté populaire. Selon ce même sondage de février, il était vu comme le membre de la famille royale la représentant le mieux, avec une note de 9,2 sur une échelle de 1 à 10.

La naissance d'Harald, le 21 février 1937, fut l'occasion d'une fête nationale : il était en effet le premier héritier royal né en Norvège depuis près de 570 ans. Des monarques danois et suédois avaient régné sur cette nation scandinave pendant des siècles, jusqu'en 1905.

Trois ans après la naissance d'Harald, le pays fut envahi par l'Allemagne nazie. Le roi Haakon et le prince héritier Olav s'enfuirent en Grande-Bretagne, où ils dirigèrent le gouvernement norvégien en exil, tandis qu'Harald, alors âgé de 3 ans, partit avec sa mère, la princesse héritière Martha, pour la Suède neutre, puis aux États-Unis.

À son retour en Norvège après la fin de la guerre en 1945, Harald a fréquenté les écoles publiques plutôt que de suivre les cours particuliers dont son père Olav avait bénéficié.

Malgré sa popularité, le roi n'a pas été exempt de critiques à la fin des années 1990. D'une part, il a été fustigé en 1998 par la presse pour avoir apparemment accepté un yacht d'une valeur de quatre millions de couronnes (360.000 euros) offert par un groupe d'industriels comme cadeau d'anniversaire.

Et, d'autre part, on lui a également reproché des travaux de rénovation du palais qui auraient coûté 500 millions de couronnes au gouvernement.

(Terje Solsvik et Gwladys Fouche, Version française Benoit Van Overstraeten)