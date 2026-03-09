Norvège: la police diffuse des photos d'un suspect de l'explosion à l'ambassade américaine

Des experts scientifiques et un officier de police devant l'entrée de l'ambassade américaine à Oslo en Norvège le 8 mars 2026 ( NTB / Hans O. Torgersen )

La police norvégienne a diffusé lundi des photos d'une personne soupçonnée d'avoir déposé un engin explosif à l'entrée de l'ambassade des Etats-Unis à Oslo dans la nuit de samedi à dimanche, causant des dégâts matériels minimes et aucun blessé.

Les enquêteurs recherchent ce suspect qui apparaît le visage caché par une capuche, vêtu de noir et portant un sac à dos, sur deux photos extraites de vidéo-surveillance.

Cette personne est soupçonnée "d'avoir déposé un engin explosif improvisé (IED) près de l'entrée de l'ambassade", écrit la police dans un communiqué.

"La personne n'a toujours pas été identifiée et nous n'avons aucun suspect spécifique. Personne n'a été arrêté à ce jour. Les efforts pour identifier l'auteur sont en cours", a-t-elle précisé.

L'explosion qui a endommagé l'entrée de la section consulaire de l'ambassade est survenue vers 01H00 du matin (00H00 GMT) dimanche.

Des images diffusées par les médias ont montré des éclats de verre dans la neige devant l'entrée, ainsi que des fissures sur une épaisse porte vitrée et des traces noires au sol au pied de la porte, probablement causées par l'explosion.

Un possible "acte terroriste" figure parmi les hypothèses sur lesquelles travaillent les enquêteurs, selon la police. Les enquêteurs n'excluent pas un lien possible avec la guerre au Moyen-Orient.

"En ce qui concerne le mobile et les hypothèses, il n'y a pas de nouveaux développements par rapport à ce qui a été communiqué hier", a-t-elle précisé lundi.

"Aucune des hypothèses de la police n'a été infirmée ou confirmée à ce jour, et l'enquête n'en est encore qu'à ses débuts", ajoute-t-elle.

- Vidéo d'Ali Khamenei -

Les dégâts devant l'entrée de l'ambassade des Etats-Unis à Oslo, en Norvège, le 8 mars 2026 ( NTB / Fredrik Varfjell )

La police enquête en parallèle sur l'apparition d'une vidéo sur Google Maps approximativement à l'heure où est survenu l'incident, ajoute-t-elle.

Révélée par la presse norvégienne, cette vidéo montrait l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei tué le premier jour de la guerre, lors d'une recherche de localisation de l'ambassade américaine à Oslo.

Selon la chaîne publique norvégienne NRK, la personne qui a mis en ligne la vidéo a écrit en persan : "Allah est grand. Nous sommes victorieux".

"La police mène plusieurs enquêtes liées à la vidéo, mais nous ne souhaitons pas commenter davantage les détails pour le moment", indique le communiqué.

Le Premier ministre Jonas Gahr Store a qualifié dimanche l'incident de "très grave et complètement inacceptable".

Il a indiqué que la sécurité avait été renforcée sur "d'autres cibles américaines, israéliennes et également juives" en Norvège, tout en soulignant que "rien ne laisse penser que la situation soit dangereuse pour les habitants d'Oslo et du reste du pays".

Les ambassades des Etats-Unis ont été placées en état d'alerte maximale au Moyen-Orient en raison de l'offensive lancée conjointement avec Israël le 28 février contre l'Iran. Plusieurs d'entre elles ont été visées par des attaques de Téhéran.

Les services de sécurité norvégiens PST aident la police dans son enquête. Le niveau de la menace en Norvège reste fixé à trois sur une échelle de cinq depuis novembre 2024.