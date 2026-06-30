Nombre record de "nouveaux millionnaires" dans le monde en 2025, selon UBS

La banque suisse UBS réalise chaque année un rapport sur la richesse au niveau mondial, intitulé le "Global wealth report". ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le patrimoine des ménages a enregistré une nette hausse en 2025, avec un nombre "record" de "nouveaux millionnaires" au niveau mondial, selon une étude de la banque suisse UBS publiée mardi.

L'an passé, près d'un million de personnes dans le monde, ou l'équivalent de 2.600 personnes "par jour" en moyenne, ont vu la valeur de leur patrimoine atteindre la barre du million de dollars, entre leurs actifs financiers et immobiliers, selon les estimations du géant suisse de la gestion de fortune.

Les États-Unis ont représenté près de la moitié de ces nouveaux millionnaires, précise la banque, "avec plus de 440.000 personnes supplémentaires", suivis par la Chine continentale, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

UBS réalise chaque année un rapport sur la richesse au niveau mondial, intitulé le "Global wealth report", qui évalue l'évolution du patrimoine des ménages. Il porte sur l'ensemble de leurs actifs financiers et non-financiers (principalement l'immobilier), moins leurs dettes.

"Être millionnaire en dollars ne signifie pas avoir un million à la banque ou dans un portefeuille d'investissement", précise l'étude, le logement principal représentant le plus gros actif de la plupart des ménages.

D'après cette étude, qui s'appuie sur un échantillon de 56 pays, la richesse personnelle, tous niveaux de patrimoine confondus, a grimpé de 10,8% en 2025, progressant "à son rythme le plus rapide depuis 2017", indique la banque dans le communiqué accompagnant l'étude.

Gains inégaux

Cette hausse s'explique par "la vigueur des marchés financiers" et "l'augmentation des actifs non-financiers", ajoute UBS, qui note cependant que "les gains ont été inégaux", avec une croissance "particulièrement forte dans les segments de richesse supérieurs à 5 millions de dollars", observe-t-elle.

D'après les estimations de ses économistes, les personnes à la tête d'un patrimoine supérieur à 1 million de dollars représentent environ 1,5% de la population mondiale, contre 15,3% avec un patrimoine entre 100.000 et 1 million de dollars, 41,1% entre 10.000 et 100.000 dollars et 42,1% en dessous de 10.000 dollars.

En l'an 2000, les personnes avec un patrimoine de moins de 10.000 dollars représentaient "près de 75%" de la population mondiale mais, depuis, "les segments intermédiaires et supérieurs se sont développés", souligne la banque.

A l'autre bout du spectre de la richesse, UBS a recensé 3.302 milliardaires en 2025, soit 383 de plus que l'année précédente. Plus d'un millier résident aux Etats-Unis, 562 en Chine et 211 en Inde.

Dépréciation du dollar américain

Selon ce rapport, la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique a enregistré la plus forte hausse de richesse personnelle l'an passé, avec un bond de 17,5%, contre 8,5% sur le continent américain.

Cet écart s'explique toutefois en partie par la dépréciation du dollar américain. Pour faciliter les comparaisons d'un pays à l'autre, les chiffres sont convertis en dollars, ce qui a "amplifié les hausses de richesse en dehors des États-Unis", nuance la banque.

Selon ses estimations, la progression des richesses s'est chiffrée à 5,9% en Asie-Pacifique.

Par pays, la Suisse arrive en tête de classement avec un patrimoine moyen par adulte de 910.382 dollars, suivi par les Etats-Unis (696.277 dollars) et le Luxembourg (654.732 dollars).

La France se classe au 15ème rang avec un patrimoine moyen de 341.359 dollars, derrière l'Allemagne (346.613 dollars) et devant Taïwan (332.533 dollars).