Nokia: bénéfice net 3T en hausse de 32% à 175 M EUR, les ventes reculent de 8%

( Lehtikuva / JUSSI NUKARI )

L'équipementier finlandais de télécommunications Nokia a enregistré une hausse de 32% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 175 millions d'euros, grâce à des efforts sur les coûts, en dépit d'un chiffre d'affaires en recul de 8% en raison d'un ralentissement en Inde, a-t-il annoncé jeudi.

Le groupe maintient son objectif de bénéfice d'exploitation annuel compris entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros, mais "dans la moitié basse de cette fourchette" et prévient que le redémarrage des ventes est "plus lent que prévu", selon son communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 8% à 4,3 milliards d'euros et "les trois quarts de cette baisse sont imputables à l'Inde, en raison d'un solide trimestre l'année précédente" dans ce pays où la 5G était en cours de déploiement, explique le groupe.

"Je suis optimiste et je pense que nous sommes en train de voir un moint de bascule dans de nombreux secteurs de notre activité, même si certains continuent à souffrir de la faiblesse du marché", a estimé le PDG du groupe, Pekka Lundmark, cité dans le communiqué.

Nokia souligne avoir réussi à améliorer sa rentabilité grâce "à une combinaison de l'amélioration de la gamme de produits vendus, d'une meilleure répartition des ventes par région et des actions visant à réduire le coût des produits".

Concernant son objectif de rentabilité annuelle, Nokia explique que l'impact d'une reprise plus lente que prévu des ventes est "partiellement compensé par l'amélioration de la marge brute et par des mesures rapides de réduction des coûts".

Les grands équipementiers mondiaux de télécoms comme Nokia, le suédois Ericsson et le chinois Huawei sont en quête de signes d'une reprise du marché mondial, marqué depuis plusieurs trimestre par un freinage des investissements de leurs clients, les opérateurs de télécoms, dans les marchés matures et un ralentissement de la croissance en Inde.

L'autre géant nordique Ericsson a enregistré un recul moins prononcé de son chiffre d'affaires de 4% au troisième trimestre (-1% à périmètre comparable).