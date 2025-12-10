Nobel de la paix: Machado ne participera pas à la remise des prix

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado ne participera pas à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo, a rapporté mercredi la télévision norvégienne NRK, citant le comité Nobel norvégien.

Récompensée pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, elle vit dans la clandestinité et est empêchée de voyager par les autorités vénézuéliennes.

Le directeur du comité Nobel norvégien a déclaré à NRK ne pas savoir où se trouvait Maria Corina Machado, précisant qu'elle n'était pas en Norvège.

(Reportage de Terje Solsvik; version française Zhifan Liu)