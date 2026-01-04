 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nigeria-Au moins 30 morts dans l'attaque d'un marché, selon la police
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 14:33

par Ahmed Kingimi

Au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées au Nigeria lors de l'attaque d'un marché par des hommes armés dans un village du nord-ouest du pays, a annoncé la police dimanche.

Le porte-parole de la police Wasiu Abiodun a déclaré que les hommes armés avaient attaqué samedi vers 16h30 le marché de Kasuwan Daji, dans le village de Demo (Etat du Niger), brûlant les étals et pillant des produits alimentaires.

"Plus de 30 victimes ont perdu la vie au cours de l'attaque, et certaines personnes ont également été enlevées. Des efforts sont en cours pour secourir les victimes enlevées", a-t-il déclaré.

Selon des témoins, qui ont décrit des hommes armés arrivés à moto et tirant sans discrimination, ces violences s'inscrivent dans le cadre d'une série d'attaques qui ont débuté vendredi dans les villages voisins d'Agwarra et de Borgu.

"Les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés", a déclaré Dauda Shakulle, qui a été blessé alors qu'il s'enfuyait. "Il n'y a eu aucune présence des forces de sécurité depuis le début des attaques. Nous sommes en train de récupérer des corps."

L'armée nigériane n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Cette attaque survient quelques semaines après que des hommes armés ont enlevé plus de 300 enfants et membres du personnel d'une école catholique dans l'État du Niger. Les victimes ont été libérées après environ un mois de captivité.

Plusieurs attaques de ce type ont eu lieu dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, des gangs se livrant à des massacres et à des enlèvements dans les communautés rurales. Les forces de sécurité peinent à contenir ces violences malgré des opérations en cours.

Un témoin, Khalid Pissa, a déclaré que les hommes armés avaient attaqué les communautés de Kasuwan Daji, ainsi que celles de Chukama et de Shanga, à proximité, estimant à 40 le nombre de morts.

(Reportage Ahmed Kingimi, rédigé par Ben Ezeamalu, version française Benjamin Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 15:00

    S'ils ne mangent pas de porc, c'est parce qu'ils préfèrent les enfants!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank