Niger-Des explosions et des tirs nourris entendus à Niamey
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 02:56

(Actualisé avec précisions)

De fortes explosions et des tirs nourris ont été entendus tôt jeudi près de l'aéroport international de Niamey, la capitale du Niger, selon un journaliste de Reuters.

Les tirs, qui avaient commencés près d'une heure plus tôt, se poursuivaient à 00h12 GMT, a indiqué le journaliste de Reuters.

Une vidéo diffusée sur le réseau social X montrait le ciel de la capitale éclairé par des coups de feu. Reuters n'a toutefois pas été en mesure de vérifier ces images.

Un porte-parole du gouvernement militaire du Niger, arrivé au pouvoir en 2023 après un coup d'Etat, n'a pas immédiatement pu être joint pour répondre à une demande de commentaire.

Comme ses voisins le Mali et le Burkina Faso, le Niger est aux prises à une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique.

(Rédaction de Niamey, rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

