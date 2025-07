Nice s'impose face à Feyenoord... mais perd contre Sankt Pauli

Deux amicaux pour le prix d’un.

En conclusion de son stage à Grödig (en Autriche, dans la région de Salzbourg), l’OGC Nice disputait non pas un, mais deux matchs ce samedi. Le matin, les titulaires se sont imposés face à Feyenoord (1-2) grâce à un coup franc de Jonathan Clauss (9 e ) et un but contre son camp de Ramiz Zerrouki (63 e ). Dans l’après-midi, les remplaçants ont perdu contre Sankt Pauli, avec des buts de Scott Banks et Finley Stevens dans les dix dernières minutes (84 e puis 89 e ).…

JB pour SOFOOT.com