Neuf morts à Gaza, un ministre israélien dément tout accord pour mettre fin aux frappes

par Nidal al-Mughrabi et Steven Scheer

Israël a mené de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza dimanche, faisant au moins neuf morts, en dépit des annonces du président américain Donald Trump sur une avancée majeure en vue de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu l'année dernière.

Le ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, a déclaré dimanche qu'il n'y avait pas d'accord pour mettre fin aux frappes aériennes à Gaza et qu'il estimait nécessaire qu'Israël, qui contrôle près de 70% de l'enclave palestinienne, en prenne le contrôle total.

Eli Cohen est membre du cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahou, un cercle restreint de ministres chargé de superviser la politique sécuritaire et diplomatique d'Israël.

Selon les services de santé de la bande de Gaza, Israël a mené plusieurs bombardements dimanche, notamment dans la ville de Gaza, à Deir al-Balah, dans le centre du territoire, et dans le secteur de Khan Younis, frontalier de l'Egypte.

Ces bombardements ont fait au moins neuf morts, dont deux femmes et deux enfants, ont-ils dit.

L'armée israélienne a dit avoir ciblé des commandants et des "agents militaires" du Hamas, sans plus de précisions.

Au moins 1.230 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu en octobre.

Donald Trump a déclaré jeudi que le Hamas avait accepté de se déposer les armes dans le cadre de son plan de paix, et le Conseil de la paix créé par le président américain a présenté vendredi une feuille de route en 15 points définissant les dernières étapes de la mise en oeuvre de l'accord. Celle-ci reste cependant très incertaine et aussi bien le Hamas qu'Israël ont exprimé leur défiance vis-à-vis de l'autre camp.

(Nidal Al-Mughrabi et Hatem Maher au Caire, avec la contribution de Steven Scheer à Jérusalem ; version française Tangi Salaün)