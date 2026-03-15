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Neuf morts à Gaza dans une frappe israélienne visant la police
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 16:57

(Bilan actualisé, précisions)

Une frappe israélienne visant des membres de la police contrôlée par le Hamas dans la bande de Gaza a fait neuf morts dans le centre de l'enclave, ont déclaré dimanche des responsables des services de santé palestiniens.

Un commandant et huit autres policiers ont péri dans cette frappe près de l'entrée de la ville d'Al-Zawaïda. Au moins 14 autres personnes, des passants pour la plupart, ont été blessés, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza.

Trois autres personnes ont été tuées dimanche - un homme, sa femme enceinte et leur fils - par une frappe dans la partie ouest de la ville de Nousseïrat, également située dans le centre de l'enclave, ont déclaré les autorités de santé du territoire.

Ces décès portent à au moins 36 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran, selon les services médicaux palestiniens.

En Cisjordanie occupée, un couple de Palestiniens et deux de leurs enfants ont été tués dimanche par les forces israéliennes alors qu'ils circulaient en voiture, ont déclaré les services de santé palestiniens, tandis que Tsahal a dit enquêter.

(Nidal al-Mughrabi, Ali Sawafta, Emily Rose, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

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