"Nette reprise" de l'installation de médecins généralistes en 2025, selon l'Assurance maladie

L'Assurance maladie a observé une "nette reprise" de l'installation de médecins généralistes libéraux en 2025, qui a augmenté de 32% par rapport à 2024 ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'Assurance maladie a observé une "nette reprise" de l'installation de médecins généralistes libéraux en 2025, qui a augmenté de 32% par rapport à 2024 après six ans de stagnation voire de baisse, une tendance qui devrait "se poursuivre", a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

En 2025, 2.810 médecins généralistes se sont installés en libéral, contre 2.130 l'année précédente, et un peu plus de 2.300 sur les années d'avant, selon les chiffres de son "observatoire de l'accès aux soins".

"Ce regain de la démographie des médecins généralistes en ville s'explique notamment par le relèvement significatif au cours de la décennie précédente du nombre de places ouvertes dans les facultés de médecine", indique l'Assurance maladie.

Ce relèvement ne commencent à produire "ses effets sur le nombre d'installations que maintenant, et cette tendance positive devrait se poursuivre dans les mois et années à venir", estime-t-elle.

Autre signal encourageant selon l'Assurance maladie, "ce rebond démographique bénéficie en particulier aux zones d’intervention prioritaires", les territoires les plus sous-dotés en offre médicale.

"Ainsi, en 2025, 891 médecins généralistes s'y sont installés, soit près de 300 installations supplémentaires par rapport à 2024 et une hausse de près de 45% en un an", indique l'institution.

Les chiffres montrent par ailleurs que la proportion de patients en ALD (affection de longue durée) sans médecin traitant se maintient à 4,3% fin 2025, alors même que la population de malades en ALD ne cesse d'augmenter.

Le recours aux assistant médicaux continue par ailleurs d'augmenter (+20% de contrats signés en un an), tandis que le service d'accès aux soins (SAS, accessible via le 15) couvre désormais 98,5% de la population française, selon l'Assurance maladie

En revanche, mauvais signal pour l'accessibilité financière des soins, l'Observatoire constate un recul du nombre de praticiens choisissant le dispositif de maitrise des suppléments d'honoraires (Optam), mis en place pour tenter d'endiguer la hausse de ces suppléments.

"Le nombre de médecins adhérents s'établit à 15.461, soit 1.832 adhérents de moins qu'en 2024", et le taux d'adhésion des médecins concernés recule nettement à 44,5 % (52,7%).

Au total, l'Observatoire montre "des résultats encourageants" dans la lutte contre la désertification médicale "à confirmer dans la durée", estime l'Assurance maladie.

En mars, l'Observatoire de la démographie médicale publié par l'Ordre des médecins avait confirmé une nouvelle hausse du nombre de médecins en activité régulière en 2025 (libéraux et salariés), après des années d'effritement.