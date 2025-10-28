Netanyahu ordonne des frappes dans la bande de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi à l'armée israélienne de mener immédiatement de "puissantes" frappes dans la bande de Gaza.
(Emily Rose; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)
Le puissant ouragan Melissa s'apprête mardi à toucher de plein fouet la Jamaïque et pourrait provoquer des dégâts considérables dans le petit pays des Caraïbes, qui se prépare à affronter la pire tempête de son histoire. Avec des vents soutenus atteignant désormais
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée de mener des frappes immédiates sur la bande de Gaza, après avoir accusé le Hamas de violation de l'accord de cessez-le-feu. Après une réunion, "le Premier ministre a ordonné à l'armée de mener
Les propositions de loi concernant la fin de vie seront de nouveau débattues "en février" à l'Assemblée nationale, selon le gouvernement, qui a toutefois temporisé sur une réforme institutionnelle délicate sur la Nouvelle-Calédonie, retirée de l'ordre du jour l'après-midi
Promesse d'un "nouvel âge d'or", accord sur les terres rares et échanges très chaleureux: la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a soigné mardi sa première rencontre avec Donald Trump, lequel lui a assuré que Washington était le plus solide des alliés de
