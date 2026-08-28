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Népal-Le lac de retenue a commencé à déborder, les opérations de sauvetage suspendues
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 08:37
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(Actualisé avec débordement du lac de retenue)

Le lac de retenue formé par une accumulation de débris issus de l'effondrement d'un glacier et des crues dévastatrices qui ont frappé mercredi la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois a commencé à déborder, ont déclaré vendredi les autorités, redoutant des nouvelles montées de eaux.

"Nous constatons que le niveau de l'eau dans la rivière monte", a déclaré Narendra Pariyar, haut responsable administratif du district népalais de Rasuwa, ajoutant ne pas encore savoir à quelle hauteur se situait actuellement le niveau de l'eau.

Le Népal et la Chine ont tous deux mis en garde jeudi contre de nouveaux risques d'inondations dans l'Himalaya, le barrage de débris suscitant des inquiétudes pour les villages en aval.

Les autorités népalaises ont été contraintes de suspendre leurs opérations de sauvetage pour 90 minutes après le début du débordement du lac de retenue, a déclaré un officier de l'armée.

Ces opérations de sauvetage, par hélicoptère, dans le district de Rasuwa, touché par les inondations, ont été interrompues et des habitants ont été vus se précipitant vers les hauteurs, selon un témoin de Reuters.

Du côté chinois, l’ensemble du personnel et des véhicules de secours chinois s'est également replié pour se tenir prêt dans une zone sûre, a indiqué vendredi la chaîne publique chinoise CCTV.

Le volume d'eau du lac de retenue a dépassé les 2,5 millions de mètres cubes, contre une estimation de 1,5 à 2 millions de mètres cubes enregistrée jeudi par une équipe d’ingénieurs chinoise de huit membres envoyée pour surveiller le site.

Près d'un millier de personnes, dont au moins 540 ressortissants étrangers, sont toujours portées disparues des deux côtés de la frontière, selon les autorités.

(Liz Lee, Qiaoyi Li, Gopal Sharma et Sahana Bajracharya et les bureaux de Reuters; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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