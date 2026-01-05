 Aller au contenu principal
Neige/verglas: la vigilance orange s'étend à 26 départements
information fournie par AFP 05/01/2026 à 11:04

La vigilance orange neige/verglas a été étendue à 26 départements dans les régions s'étendant de la Bretagne à la Normandie et au bassin parisien ainsi que les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes ( AFP / ROBERT FRANCOIS )

La vigilance orange pour neige/verglas a été étendue à 26 départements au total lundi dans les régions s'étendant de la Bretagne à la Normandie et au bassin parisien ainsi que les Pays de Loire et le Poitou-Charentes, a annoncé Météo-France.

Aux 23 régions déjà concernées en début de matinée, l'agence de prévisions météorologiques a ajouté dans son bulletin de 10H00 la Mayenne, la Sarthe et l'Eure-et-Loir.

Météo-France met en garde contre un "temps toujours très froid sur la France avec plusieurs perturbations neigeuses pénétrant par les régions côtières de la Manche et de la Bretagne en journée de lundi."

Les chutes de neige ont fait leur apparition lundi matin sur différents départements normands, perturbant par endroits la circulation routière, dans la Manche ou en Seine-Maritime notamment.

"Les valeurs relevées vont du saupoudrage à 3 cm en Normandie, localement 5 à 7 cm sur les hauteurs", indique Météo-France.

Les chutes de neige vont continuer à se produire dans la matinée de lundi sur les départements côtiers de la Manche, essentiellement entre Bretagne et Normandie, la tenue au sol est rapide compte-tenu des températures négatives, poursuit le bulletin.

Vue aérienne d'un étang gelé à Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, lors d'une vague de froid, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Lundi après-midi, ces chutes de neige vont s'étendre vers le sud en direction des Pays de Loire et du bassin parisien, avant de gagner Poitou-Charentes dans la soirée.

La quantité de neige attendue au cours de cet épisode va de 2 à 3 cm sur la région parisienne et l'Oise (localement 5 cm), 3 à 7 cm sur la Normandie (10 cm possibles sur les hauteurs) et 5 à 10 cm sur la Bretagne, les Pays de la Loire.

La Vendée et la Charente-Maritime, avec des chutes de neige pouvant atteindre jusqu'à 15 cm, sont identifiés comme les départements "les plus exposés".

"Dans la nuit de lundi à mardi, après les chutes de neige, les gelées seront encore marquées ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin", prévient Météo-France.

Les transports scolaires sont suspendus lundi en Bretagne et en Normandie en raison des chutes de neige annoncées, ont indiqué dimanche soir les deux régions.

"La circulation des transports interurbains est pour l'heure maintenue mais des difficultés de circulation sont à prévoir", a précisé la région, qui "appelle chacun à la plus grande vigilance".

Cette vigilance orange pour neige et verglas est valable jusqu'à mardi matin et une nouvelle extension pourrait être annoncée dans la journée.

Environnement
