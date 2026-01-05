 Aller au contenu principal
Neige/verglas: la vigilance orange étendue à 23 départements lundi
information fournie par AFP 05/01/2026 à 08:16

La vigilance orange neige/verglas a été étendue à 23 départements dans les régions s'étendant de la Bretagne à la Normandie et au bassin parisien ainsi que les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes ( AFP / ROBERT FRANCOIS )

La vigilance orange neige/verglas a été étendue à 23 départements lundi dans les régions s'étendant de la Bretagne à la Normandie et au bassin parisien ainsi que les Pays de Loire et le Poitou-Charentes, a annoncé Météo-France.

L'épisode de froid se poursuit sur une bonne partie du pays avec "des chutes de neige parfois significatives" a indiqué l'agence météorologique dans son dernier bulletin, qui prévoit de maintenir ce niveau d'alerte jusqu'à mardi matin.

Aux sept départements déjà placés en vigilance orange neige/verglas (Finistère, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Manche, Calvados, Eure et Seine-Maritime), s'ajoutent la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, le Morbihan, l'Oise, l'Orne, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

"Quelques centimètres de neige sont tombés sur certains départements côtiers de la Manche dans la nuit, en particulier la Seine-Maritime. Il gèle assez fortement sur la majeure partie du pays (-4 à -5° par exemple en région parisienne)", indique Météo-France.

Au cours de cet épisode "jusqu'à 3 à 7 centimètres sur la Normandie avec des maxima autour de 10 centimètres possibles sur les hauteurs. Jusqu'à 5 à 10 centimètres sur la Bretagne, les Pays de Loire et jusqu'en Charente-Maritime avec des maxima autour de 15 centimètres pour la Vendée et la Charente-Maritime qui sont donc les départements les plus exposés à de fortes chutes de neige", précise le service de météorologie.

"Dans la nuit de lundi à mardi, après les chutes de neige, les gelées seront encore marquées ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin", avertit Météo-France.

Les transports scolaires sont suspendus lundi en Bretagne et en Normandie en raison des chutes de neige annoncées, ont indiqué dimanche soir les deux régions.

"La circulation des transports interurbains est pour l'heure maintenue mais des difficultés de circulation sont à prévoir", a précisé la région, qui "appelle chacun à la plus grande vigilance".

La région Normandie "va rapidement informer les familles, les établissements scolaires et les autorités organisatrices de proximité (communautés de communes, syndicats scolaires...) de ces situations".

L'institut météorologique prévient qu'une nouvelle extension de la vigilance orange pourrait se produire dans la journée.

