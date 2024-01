Négociations commerciales : "Je démens formellement toute volonté de détourner la loi française avec nos partenariats européens", assure le patron de Système U

Dominique Schelcher, directeur général de Système U, à Paris le 26 septembre 2023. ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

"Système U n'a pas monté une centrale d'achat en-dehors de la France basée à l'étranger, Système U a rejoint un partenariat existant monté par une coopérative allemande (...) et des Hollandais", a assuré le patron de Système U Dominique Schelcher ce mardi 30 janvier sur BFMTV/RMC.

Une déclaration qui tombe en plein mouvement de colère des agriculteurs, qui réclament notamment de meilleurs revenus. Ce mardi 30 janvier, le patron de Système U Dominique Schelcher a démenti "formellement toute volonté de détourner la loi française" notamment par l'utilisation de centrales d'achat basées à l'étranger, invité sur le plateau de BFMTV/RMC.

"Système U n'a pas monté une centrale d'achat en-dehors de la France basée à l'étranger, Système U a rejoint un partenariat existant monté par une coopérative allemande (...) et des Hollandais. C'est eux qui ont décidé de mettre le siège de cette organisation au Pays-Bas", s'est-il défendu. "Dans le contrat qu'on signe avec les industriels, qui ne sont que les gros industriels, (...), on écrit qu'on s'engage à respecter les éléments essentiels de la loi Egalim c'est-à-dire la part de matière première agricole et les clauses d'indexation", a ajouté Dominique Schelcher. "On met nos quantités d'achats ensemble avec les Allemands et les Hollandais pour peser face à des groupes pour qui la France n'est pas grand chose", selon lui. "L'essentiel de la négociation de Système U continue de se faire à Rungis à notre siège", a-t-il aussi souligné.

Il s'est également "inscrit en faux", sur l'idée que Système U irait chercher sa matière première à l'étranger. "Système U a décidé très fermement, malgré l'intérêt qu'on pourrait avoir à aller chercher de la matière première à l'étranger pour la fabrication de nos produits, de ne pas le faire", a-t-il insisté.

Un système "à bout de souffle" ?

Dominique Schelcher a également jugé que "le système actuel de négociation est à bout de souffle" alors que les négociations commerciales entre supermarchés et gros industriels prennent fin mercredi soir. "Négocier pendant deux mois et demi seulement, ne pas pouvoir s'adapter pendant toute l'année, ça ne tient plus, on est au bout du système" a-t-il estimé.

Dominique Schelcher estime aussi qu'" il faut multiplier les contrats tripartites", dans les discussions prenant exemple sur le lait où les agriculteurs pourraient prendre place autour de la table lors des négociations commerciales avec les industriels.

Pour garantir le respect des lois Egalim, qui visent à protéger les revenus des agriculteurs, le gouvernement a prévu de multiplier les contrôles et devrait prononcer des "sanctions lourdes" contre trois entreprises, non nommées.