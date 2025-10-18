 Aller au contenu principal
Négociations au Qatar entre Afghanistan et Pakistan
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 09:24

L'Afghanistan et le Pakistan vont participer samedi à des négociations de paix au Qatar après la prolongation du cessez-le-feu entre les deux pays, a déclaré un porte-parole du gouvernement afghan.

"Comme promis, des négociations avec la partie pakistanaise auront lieu aujourd'hui à Doha", a dit Zabihullah Mujahid dans un communiqué, précisant que la délégation afghane serait conduite par le ministre de la Défense, le mollah Muhammad Yaqoob.

Les récents affrontements à la frontière entre les deux pays ont fait des dizaines de morts.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir sur son sol des rebelles islamistes menant des attaques sur son propre territoire. Les taliban, revenus au pouvoir en 2021 à Kaboul, rejettent ces accusations.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, rédigé par Asif Shahzad, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
