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Natation-Florent Manaudou, champion olympique 2012, annonce sa retraite sportive
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 20:02
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Le nageur français Florent Manaudou, champion olympique du 50 m nage libre en 2012, a annoncé jeudi sur France Télévisions qu'il mettait un terme à sa carrière à 35 ans.

Le frère cadet de Laure, championne olympique en 2004, n'a plus nagé en compétition depuis les JO de Paris en 2024.

"Deux ans après, j'annonce la fin", a-t-il dit sur France Télévisions en marge des championnats d'Europe de natation organisés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

"Ce sera samedi, à 18 heures", a-t-il poursuivi, en référence aux adieux qu'il devrait faire au public dionysien.

Florent Manaudou est l'un des meilleurs nageurs français du XXIe siècle avec six médailles olympiques à son palmarès, dont quatre en individuel sur l'épreuve du 50 m nage libre.

Champion olympique de la distance en 2012 à Londres, il avait pris l'argent à Rio de Janeiro en 2016 puis à Tokyo en 2021 avant de s'emparer du bronze, à domicile, lors des Jeux de Paris 2024.

Il est également quadruple champion du monde, avec trois titres qu'il avait acquis en 2015 à Kazan (Russie) : le 50 m nage libre, le 50 m papillon et le relais 4x100 m nage libre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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