Musk affirme que les mesures prises pour empêcher la Russie d'utiliser Starlink semblent avoir fonctionné

Elon Musk a déclaré dimanche que les mesures prises par SpaceX pour mettre fin à l'utilisation "non autorisée" de Starlink par la Russie semblaient avoir fonctionné.

"Il semble que les mesures que nous avons prises pour mettre fin à l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient fonctionné. Faites-nous savoir si d'autres mesures doivent être prises", a déclaré Musk, directeur général de SpaceX, sur X.

Le ministre ukrainien de la défense, Mykhailo Fedorov, a déclaré jeudi que l'Ukraine travaillait avec SpaceX pour empêcher la Russie de guider des drones à l'aide du système Internet Starlink, après que Kyiv a déclaré l'avoir trouvé sur des drones à longue portée utilisés lors d'attaques russes.

"La technologie occidentale doit continuer à aider le monde démocratique et à protéger les civils, plutôt que d'être utilisée pour le terrorisme et la destruction de villes pacifiques", a déclaré Fedorov sur X.

Malgré les divergences de Musk avec les responsables ukrainiens concernant son point de vue sur la guerre avec la Russie, l'armée ukrainienne compte toujours sur des dizaines de milliers de Starlink pour communiquer sur le champ de bataille et pour piloter certaines missions de drones.

Starlink a élargi l' influence géopolitique de Musk. En 2022, il a affirmé son contrôle sur la manière et le lieu d'utilisation de Starlink par les troupes ukrainiennes qui combattent les forces russes.