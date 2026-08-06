Musalem, de la Fed, s'oppose à une politique monétaire accommodante visant uniquement à stimuler la productivité

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* Musalem estime que la politique monétaire devrait continuer à exercer une contrainte significative sur l'inflation sous-jacente

* Musalem estime que l'inflation reste bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Fed

* Musalem estime que le marché du travail s'est stabilisé, avec une croissance solide de l'emploi

par Michael S. Derby

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré jeudi qu’il était essentiel que la politique monétaire continue d’œuvrer à la réduction des pressions inflationnistes, compte tenu des risques persistants pesant sur la mission de la banque centrale en matière de maîtrise des prix, et qu’elle ne devait pas être orientée vers le renforcement de niveaux de productivité élevés dans l’espoir d’une baisse future de l’inflation.

« L’inflation est bien supérieure à l’objectif de 2% fixé par le Comité fédéral de l’open market (FOMC), et la balance des risques penche vers une inflation qui resterait au-dessus de cet objectif dans un an ou plus », a déclaré M. Musalem dans le texte d’un discours préparé pour être prononcé à São Paulo, au Brésil.

« Il est essentiel que la politique monétaire exerce une contrainte significative sur l’inflation sous-jacente, plutôt que de tolérer une inflation légèrement plus élevée aujourd’hui pour favoriser la croissance de la productivité demain », a-t-il ajouté.

M. Musalem a consacré l’essentiel de son intervention à l’examen d’un éventuel compromis selon lequel la Fed maintiendrait une politique monétaire plus accommodante qu’elle ne le ferait normalement afin de favoriser des taux de productivité plus élevés, dans l’espoir que cela conduise, à plus long terme, à une baisse des pressions sur les prix.

Il a estimé qu’une telle décision serait une erreur.

« Le problème, c’est que ce raisonnement tient pour acquise la crédibilité de la banque centrale », a déclaré le responsable, ajoutant: « Ce compromis ne fonctionne que parce que les ménages, les entreprises et les investisseurs continuent de s’attendre à ce que l’inflation revienne à son objectif. »

Toutefois, « une banque centrale perçue comme tolérant une inflation supérieure à l’objectif au nom d’un gain de productivité futur peut mettre en péril ce point d’ancrage », a déclaré M. Musalem.

Il a également indiqué que l’économie s’était montrée « résiliente » ces derniers mois, tout en soulignant que « le marché du travail s’est stabilisé, avec une croissance solide de l’emploi et un taux de chômage proche de sa valeur à long terme ».

Les propos de M. Musalem étaient ses premiers depuis la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la semaine dernière, au cours de laquelle les responsables ont maintenu leur fourchette cible de taux d’intérêt entre 3,5% et 3,75%, alors que les marchés continuent de s’attendre à ce que les responsables soient contraints de relever les taux à un moment donné pour faire baisser les niveaux élevés d’inflation.