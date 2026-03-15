Municipales: Fabien Roussel (PCF) annonce son élection dès le premier tour à Saint-Amand-les-Eaux

Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, le 15 mars 2026 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a annoncé sa victoire dès le premier tour des élections municipales à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), ville communiste depuis 30 ans qu'il dirige depuis un an.

La liste menée par Fabien Roussel, 56 ans, a réalisé 51,06%, a-t-il annoncé depuis cette cité thermale de 16.000 habitants proche de Valenciennes.

Il réalise un score plus important que celui de son prédécesseur Alain Bocquet en 2020, qui avait obtenu 50,96%.

Le patron du PCF devance nettement ses deux adversaires, l'ancien communiste Eric Renaud (divers gauche), qui a récolté 26,09% des voix, et le candidat soutenu par le Rassemblement national, Eric Castelain (22,85%).

M. Roussel savait que son avenir politique, et notamment une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027, passait par une victoire aux municipales.

Deux ans après la perte de son mandat de député du Nord face à un candidat RN, il avait récupéré il y a un an le fauteuil de son ami Alain Bocquet, qui dirigeait Saint-Amand-les-Eaux depuis 1995.

Il s'est affiché tout au long de la campagne dans la continuité de M. Bocquet: les électeurs "savent ce que nous avons fait ces 30 dernières années" et "sont très majoritairement attachés à ce que ces politiques se poursuivent", avait-il déclaré à l'AFP fin janvier lors de la présentation de sa liste.