MUNICIPALES/EN DIRECT-Grégoire l'emporte à Paris, Doucet réélu à Lyon, Payan réélu à Marseille

Les électeurs de plus de 1.500 communes de France étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un deuxième tour des élections municipales qui s'annonçait incertain dans la plupart des grandes villes.

A Paris, la bataille a tourné à l'avantage du candidat de la gauche hors LFI Emmanuel Grégoire face à son adversaire des Républicains (LR) soutenue par le MoDem et l'UDI, Rachida Dati.

L'ex-ministre de la Culture n'est pas parvenue à faire basculer la capitale vers la droite malgré l'alliance nouée dans l'entre-deux-tours avec Pierre-Yves Bournazel (Renaissance-Horizons) et le désistement de la candidate Reconquête Sarah Knafo.

A Marseille, le maire divers gauche sortant Benoît Payan, qui a bénéficié du retrait de la liste LFI menée par Sébastien Delogu, l'a emporté face aux ambitions du Rassemblement national (RN) et de sa liste menée par Franck Allisio.

A Lyon, le maire sortant Grégory Doucet (gauche unie) l'a emporté de peu face à l'ex-dirigeant de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. Ce dernier a pour l'heure refusé de reconnaître sa défaite, dénonçant des "irrégularités" durant le scrutin.

La participation au second tour des municipales s'élevait à 48,10% à 17h00 (16h00 GMT) et pourrait atteindre entre 57% et 57,5% selon les estimations de plusieurs instituts de sondage, en hausse par rapport au précédent scrutin de 2020 (41,86%) bouleversé par la pandémie de COVID-19, mais bien en deçà de 2014 (62,13%).

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

00h34 - Les données quasi-définitives du ministère de l'Intérieur confirment la victoire de Grégory Doucet à LYON (50,67% des voix) devant Jean-Michel Aulas (49,33%).

23h57 - Selon des résultats fournis par la mairie de LYON, Grégory Doucet a obtenu 50,68% des suffrages devant Jean-Michel Aulas (49,33%).

"Quand la préfecture aura confirmé les résultats, nous les reconnaîtrons", dit l'ex-patron de l'OL interrogé sur ces résultats sur BFMTV.

23h48 - "Ce soir il y a un soulagement, le soulagement de tourner une page", dit Catherine Trautmann, victorieuse à STRASBOURG où elle était engagée dans une bataille des gauches. Dans l'entre-deux-tours, elle a noué un accord très décrié avec le candidat Horizons au premier tour Pierre Jakubowicz.

"Ce n'est absolument pas une alliance de circonstances, c'est un rassemblement sur le projet", dit-elle au micro de BFMTV.

"La définition des partis traditionnels, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est Strasbourg (...) Lorsqu'on a le sens d'une responsabilité commune, on peut passer au-delà des partis."

23h39 - A STRASBOURG, les résultats quasi-définitifs du ministère de l'Intérieur donnent la victoire de l'ex-maire socialiste Catherine Trautmann (36,95%) devant la maire sortante Jeanne Barseghian (Ecologistes, LFI, PCF, 31,75%).

Catherine Trautmann avait noué dans l'entre-deux-tours une alliance très décriée avec le candidat Horizons pour le premier tour, Pierre Jakubowicz.

23h08 - La bataille se poursuit à LYON où Jean-Michel Aulas annonce le dépôt d'un recours, dénonçant de "nombreuses irrégularités durant le scrutin".

"Je prends acte de l'avance infime de M.Doucet. J'exprime mes réserves quant au résultat final du fait de ces très nombreuses irrégularités".

"On ne sait pas qui a gagné Lyon", dit-il.

22h42 - Grégory Doucet revendique la victoire à LYON alors que les estimations des instituts de sondage donnent pour l'heure un résultat serré face à Jean-Michel Aulas.

"Les Lyonnaises et les Lyonnais ont choisi par leur vote de maintenir une trajectoire responsable et républicaine, généreuse et universelle pour notre territoire et ses habitants", dit-il.

Selon une estimation d'Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, Grégory Doucet est crédité de 51,1% des voix contre 48,9% pour Jean-Michel Aulas.

22h12 - "Je voudrais remercier du fond du cœur les Marseillaises et les Marseillais. Ce soir, c'est l'unité qui l'a emporté. Ce soir c'est le rassemblement qui l'a emporté face à celles et ceux qui voulaient nous diviser", déclare Benoît Payan, réélu à MARSEILLE face au candidat RN Franck Allisio.

"Cette ville que d'aucuns croyaient perdue, a montré son plus beau visage, a montré qu’elle était capable de résister."

22h08 - Emmanuel Grégoire a rejoint en vélo l'hôtel de ville de PARIS où il est accueilli par Anne Hidalgo.

"Je donne la clé de la ville à Emmmanuel Grégoire", se réjouit la maire sortante. La gauche dirige la capitale depuis 25 ans.

22h00 - La défaite est confirmée pour François Bayrou à PAU. Selon les résultats quasi-définitifs, le candidat socialiste Jérôme Marbot l'emporte avec 42,21% des voix devant l'ancien Premier ministre (41,41%), qui dirigeait cette ville d'un peu plus de 80.000 habitants depuis 2014.

21h43 - "Ce soir, notre histoire ne fait que commencer. Nous porterons notre programme dans tous les conseils d'arrondissement parisiens et au Conseil de Paris", déclare la candidate insoumise à PARIS, Sophia Chikirou.

"Désormais, il y a nous, les Insoumis. L'entre soi est fini. Le peuple entre dans les assemblées parisiennes. Nous serons à la fois des vigies et en même temps des acteurs."

21h34 - A BORDEAUX, Thomas Cazenave (Renaissance, MoDem, Horizons, LR) est crédité de 50,8% des voix face au candidat de la gauche unie (hors LFI) Pierre Hurmic, donné à 49,2%, selon Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

21h26 - "Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment que le changement était non seulement possible mais surtout qu'il était nécessaire", regrette Rachita Dati après son échec à PARIS.

21h20 - Le RN réalise la "plus grande percée de toute son histoire", se félicite le président du parti Jordan Bardella, saluant les victoires de la formation d'extrême droite à Carcassonne, Menton, La Seyne-sur-Mer ou encore Nice, où l'allié Eric Ciotti l'a emporté.

21h19 - A STRASBOURG, les jeux ne sont pas faits puisqu'un sondage Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN donne l'ex-maire socialiste Catherine Trautmann en tête avec 37,5% des suffrages devant la maire sortante Jeanne Barseghian (Ecologistes, LFI, PCF).

Un autre sondage Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, paru plus tôt donne Jeanne Barseghian en tête.

21h18 - Sur X, le PS revendique la victoire à PAU, ville de l'ex-Premier ministre François Bayrou.

21h10 - "Aujourd'hui Paris a décidé de rester fidèle à son histoire", salue Emmanuel Grégoire, donné largement en tête face à Rachida Dati à PARIS.

"C'est la victoire d'une certaine idée de Paris, un Paris vivant, un Paris progressif, un Paris populaire, un Paris pour tous."

"Paris n'est pas, et ne sera jamais, une ville d'extrême-droite."

21h05 - "Plus que jamais, les socialistes sont la principale force territoriale de la gauche et dès demain, ils se remettront au travail au service de leurs concitoyens", affirme le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

21h00 - A NANTES, la maire sortante Johanna Rolland (PS allié à LFI) est créditée de 54,6% des voix devant Foulques Chombard de Lauwe (droite et centre, 45,4%), selon Ipsos BVA Cesi ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

20h58 - A STRASBOURG, la maire sortante Jeanne Barseghian (Ecologistes, LFI, PCF) est donnée en tête avec 37% des voix, devant Jean-Philippe Vetter (divers droite, 32%) et Catherine Trautmann (31,0%), d'après Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

A TOULOUSE, le maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc est donné en tête avec 53,5% des voix devant le candidat de la gauche unie François Piquemal (46,5%), selon Ipsos BVA Cesi ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

20h56 - "Nous avons gagné la mairie de Nice !", lance Eric Ciotti engagé dans un duel avec Christian Estrosi pour la cinquième ville de France.

Selon Ipsos BVA Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, Eric Ciotti est crédité de 47,7% face à Christian Estrosi (37,4%) et la candidate de la gauche Juliette Chesnel-Le Roux (14,9%).

20h50 - A LYON, le maire sortant Grégory Doucet (gauche unie) est crédité de 54% des voix, devant Jean-Michel Aulas (LR, Renaissance, Horizons, MoDem, UDI) donné à 46%, selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

20h47 - A PARIS, Emmanuel Grégoire (gauche hors LFI) est crédité de 53,1% des voix devant Rachida Dati (LR, MoDem et UDI, 38,0%) et Sophia Chikirou (LFI, 8,9%), selon Ipsos BVA Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

Selon l'estimation de Toluna Harris Interactive pour RTL et M6, Emmanuel Grégoire l'emporterait avec 50% des voix contre 40% pour Rachida Dati et 10% pour Sophia Chikirou.

20h45 - "Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales", se réjouit le patron de Renaissance Gabriel Attal, revendiquant notamment la victoire à ANNECY.

20h37 - A MARSEILLE, le maire sortant socialiste Benoît Payan est donné en tête avec 56,3% des voix devant le candidat RN Franck Allisio (39,1%) et la candidate de la droite républicaine Martine Vassal (4,6%), selon Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

A NICE, Eric Ciotti (UDR) est crédité de 46,2% des voix, devant Christian Estrosi (Horizons-LR, 38,1%) et Juliette Chesnel-Le Roux (Ecologistes, PS, PCF, 15,7%), selon Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

20h31 - "Nous sommes toujours et plus que jamais la première force politique locale en France", se félicite le président des Républicains Bruno Retailleau, revendiquant les villes de Tulle, Limoges, Toulon, Clermont-Ferrand.

"La droite sera en première ligne, toujours, pour lutter contre l'extrême gauche et ses alliés", ajoute-t-il, dénonçant les "accords de la honte" conclus entre le PS et LFI.

Evoquant la présidentielle de 2027, pour laquelle il est candidat, Bruno Retailleau estime qu'"il faudra renverser la table et assumer une rupture radicale".

"C'est le projet que je porte et c'est le combat que je mène. J'y suis prêt."

20h29 - Sur X, le RN revendique la victoire de son candidat Christophe Barthès à CARCASSONNE.

20h22 - Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, se félicite de la victoire de la formation à Roubaix et souligne une percée qui "se confirme, s'amplifie et se renforce encore" au second tour.

"J'appelle le peuple de France à s'engager à nos côtés dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. L'année prochaine, la nouvelle France peut balayer la macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la nouvelle France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France."

20h19 - Après Limoges, un autre bastion socialiste basculerait à droite. Sur X, le parti Les Républicains annonce la victoire de Julien Bony à CLERMONT-FERRAND face au socialiste Olivier Bianchi et la candidate insoumise Marianne Maximi.

20h13 - "Les Havrais et les Havraises m'ont fait confiance", se félicite Edouard Philippe, réélu à la mairie du Havre selon les premières estimations. "Je veux dire aux Havrais que je les ai entendus, que je ne les décevrai pas."

20h10 - A RENNES, la candidate de la gauche unie hors LFI Nathalie Appéré est créditée de 43,4% des voix, devant Charles Compagnon (Horizons, Renaissance, MoDem, 34,2%) et Marie Mesmeur (LFI, 22,4%), selon Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

20h02 - Au HAVRE, le maire sortant Horizons Edouard Philippe est donné en tête, avec 47,71% des suffrages exprimés, selon BFM. Il devance Jean-Paul Lecoq (PCF, PS, Ecologistes et Place publique, 41,17%) et Franck Keller (RN-UDR, 11,12%).

20h00 - A LILLE, le candidat de la gauche unie hors LFI Arnaud Deslandes est crédité de 50% des voix devant Lahouaria Addouche (LFI, 34%), selon Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

A TOULON, la maire sortante Josée Massi (divers droite) est donnée en tête face, avec 53,5% des voix, face à la porte-parole du RN Laure Lavalette (46,5%), selon Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC.

A NIMES, la liste (PCF, PS, ECOLOGISTES) menée par Vincent Bouget est donnée en tête avec 40,6% des voix devant Julien Sanchez (RN, 38%) et Franck Proust (LR, UDI, Horizons, Renaissance, Modem, 21,4%), selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

A ROUBAIX, le candidat La France insoumise (LFI) David Guiraud est donné à 54% des voix, loin devant Alexandre Garcin (divers droite, 25%), Karim Amrouni (gauche unie hors LFI, 11%) et Céline Sayah (RN, 10%), selon Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.

A BESANÇON, le candidat LR-MoDem Ludovic Fagaut (53,1%) l'emporterait face à Anne Vignot (gauche unie, 46,9%), selon Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

Une victoire LR se profile aussi à LIMOGES, où le candidat de la droite républicaine Guillaume Guérin est crédité de 50,8% des voix, devant le candidat de la gauche unie Damien Maudet (41,3%) et celui du RN Albin Freychet (7,9%), selon Ipsos.

18h00 - Les premiers bureaux de vote ferment. Ils resteront ouverts jusqu'à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

17h00 - La participation s'élevait à 48,10% à 17h, annonce le ministère de l'Intérieur, soit un taux presque identique à celui du premier tour. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, la participation n'était que de 34,67% à 17h, tandis qu'elle s'était élevée à 52,36% en 2014.

12h00 - La participation s'élevait à 20,33% à midi, annonce le ministère de l'Intérieur. A titre de comparaison, elle s'élevait en 2020 à la même heure à 15,29%. La France était à l'heure sujette à un confinement imputable à une épidémie de Covid.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

(Rédaction de Paris)