Municipales à Lille: tractations à gauche, PS et LFI courtisent les écologistes

Le maire socialiste sortant de Lille Arnaud Deslandes vote au 1er tour des municipales, le 15 mars 2026 à Lille ( AFP / Elise HOUBEN )

Les négociations sont intenses à Lille, où le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes, arrivé devant d'une courte tête, et la candidate LFI Lahouaria Addouche ont tendu la main au troisième du premier tour, l'écologiste Stéphane Baly, avec un accord espéré d'ici lundi soir.

"On travaille à trouver un accord respectueux du résultat des urnes", a déclaré à l'AFP l'équipe de M. Baly lundi matin. "Il faut laisser du temps à la discussion", a-t-elle ajouté, tout en tablant sur un accord d'ici "ce soir" pour permettre de préparer le second tour.

"Nous avons avancé plusieurs propositions constructives aux partenaires tout au long de la nuit. Malgré la disponibilité des équipes de +Lille Demain+ et la longueur des discussions, elles n'ont pas pu aboutir pour le moment", ont ajouté les proches du candidat écologiste dans un communiqué.

À Lille, les écologistes mènent des discussions parallèles avec les deux camps de gauche, a déclaré la cheffe des Écologistes Marine Tondelier sur France Info.

"Ils avaient deux équipes de négociation, une avec La France insoumise et une avec le Parti socialiste. C'est ce qui s'est passé toute la nuit et c'est ce qui va encore se passer", a-t-elle affirmé.

Lahouaria Addouche (LFI), candidate à la mairie de Lille, le 4 mars 2026 à Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"A l'heure actuelle, nous discutons avec tout le monde", a résumé Mme Tondelier, tout en critiquant la position du PS: "le Parti socialiste est parti très confiant dans son destin pour garder cette ville", or "les socialistes font le score historiquement le plus bas qu'ils n'ont jamais fait en 70 ans. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser".

Sur BFM Lille, Lahouaria Addouche a affirmé que "les négociations" avançaient "bien". "Nous devrions trouver un accord. Avec Stéphane Baly, nous avons beaucoup de points de convergences", a-t-elle dit.

L'équipe de M. Deslandes (PS) n'avait pas de commentaire à faire dans l'immédiat. Dimanche soir, le maire sortant avait tendu la main à M. Baly, soulignant que "les convergences" entre leurs programmes étaient "nombreuses" et qu'ils partageaient "un socle de valeurs".

- Vers une quadrangulaire -

M. Deslandes, en poste depuis un an après avoir succédé à Martine Aubry, est arrivé légèrement en tête du premier tour dimanche avec 26,3% des voix, devant Mme Addouche (23,4%) et M. Baly (17,8%).

Carte de France montrant la nuance politique de la liste en tête au 1er tour des municipales 2026 dans les villes d'au moins 100 000 habitants, selon les données complètes du ministère de l'Intérieur le 16 mars 2026 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

"Nous avons discuté une grande partie de la nuit. Je peux vous dire ce matin que nous avons beaucoup avancé. J'espère que nous pourrons faire des annonces certaines de manière très proche, mais nous avons vérifié que les convergences programmatiques entre nous étaient très larges", a souligné sur Ici Nord le député insoumis du Nord Aurélien Le Coq.

"Notre objectif est de permettre l'alternative à Lille", ville socialiste depuis des décennies, a-t-il ajouté.

"Les écologistes et Stéphane Baly sont dans l'opposition aux socialistes depuis désormais six ans", a encore fait valoir le député, assurant que LFI était prête à se contenter d'une gratuité partielle de la cantine et évoquant des convergences sur le réquisitionnement de logements vides.

Stéphane Baly, candidat EELV à la mairie de Lille, le 4 mars 2026 à Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Même en cas de désistement de M. Baly, Lille se dirige vers une quadrangulaire le 22 mars. La députée Renaissance Violette Spillebout est arrivée quatrième avec 11,1% des voix, devant le député RN Matthieu Valet (10,9%).

Estimant que Lille était "en danger", Violette Spillebout a proposé à Arnaud Deslandes "de discuter pour créer une coalition républicaine à Lille" et "éviter" que le beffroi "bascule vers LFI-EELV", a-t-elle rapporté sur X.

A droite, le candidat LR Louis Delemer, crédité à 8,5%, a aussi estimé sur X que Lille faisait "face à un grand danger", celui de voir la ville basculer "entre les mains de La France Insoumise".

"Les circonstances ne permettent ni hésitation ni ambiguïté. Elles appellent au contraire à un choix extrêmement clair: celui du rassemblement de tous ceux qui aiment trop Lille pour la laisser sombrer dans les bras de l'extrémisme et de l'idéologie politique la plus radicale", a ajouté M. Delemer, sans préciser sa position pour le second tour.