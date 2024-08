Mpox : l’OMS alerte sur le risque de cas importés en Europe ces « prochains jours »

Une personne vivant dans la région de Stockholm, en Suède, a été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus du mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, une première hors d'Afrique, a annoncé l'agence suédoise de santé publique.

« La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de mpox du sous-type clade 1 », a expliqué Olivia Wigzell, la cheffe par intérim de l'agence suédoise de santé publique. La patiente a reçu des soins et des recommandations conformes aux réglementations en vigueur, a assuré Olivia Wigzell. « Nous estimons que la Suède est bien préparée pour diagnostiquer, isoler et traiter les personnes atteintes de mpox de manière sûre et efficace. »

L'agence de santé publique a confirmé à l'AFP dans un message qu'il s'agissait du variant du mpox du sous-type clade « 1b », qui connaît une résurgence en République démocratique du Congo depuis septembre 2023.

« La confirmation du mpox du sous-type clade 1 en Suède reflète clairement l'interconnexion de notre monde […] Il est probable que d'autres cas importés de clade 1 soient enregistrés dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines », a dit l'Organisation mondiale