Moscou veut un ensemble d'accords de paix à long terme sur l'Ukraine, dit Lavrov
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 10:15

La Russie souhaite qu'un ensemble de documents soit adopté pour concrétiser un accord de paix durable et à long terme en Ukraine avec des garanties de sécurité pour toutes les parties concernées, a déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Moscou estime que les efforts de paix de la part du président américain sont sincères, a ajouté Sergueï Lavrov, qui a rappelé qu'un accord devait régler "les causes profondes" du conflit.

"Nous insistons sur un ensemble d'accords pour une paix durable et longue avec des garanties de sécurité pour tous les pays impliqués. Nos discussions avec le président américain et son équipe se concentrent précisément sur la recherche d'une solution à long terme pour éliminer les causes profondes de la crise", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Dmitry Antonov ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
