Mort de Bob Weir, membre fondateur de Grateful Dead, à l'âge de 78 ans

Le musicien américain Bob Weir, membre fondateur du groupe de rock Grateful Dead, est décédé l'âge de 78, selon un communiqué diffusé vendredi sur son compte officiel sur le réseau social Instagram.

Le guitariste s'était vu diagnostiqué un cancer au mois de juillet et a "succombé à des problèmes pulmonaires sous-jacents", indique le communiqué sans préciser la date ou le lieu du décès.

Bob Weir était, aux côtés du guitariste et chanteur Jerry Garcia, l'un des leaders et chanteurs de Grateful Dead durant la plus grande partie de l'existence du groupe.

Il a notamment chanté les couplets de la chanson "Truckin'" et a écrit les titres "Sugar Magnolia", "Playing in the Band" et "Jack Straw."

Plus jeune membre de Grateful Dead, Bob Weir est devenu au fil des ans un auteur-compositeur éclectique qui a permis au groupe, grâce à son apparence et à ses influences musicales variées, de toucher un public plus vaste.

Le journal britannique The Independent a estimé que Bob Weir était "sans doute le plus grand guitariste rythmique du rock, même s'il en est aussi le plus excentrique".

A la mort de Jerry Garcia, survenue en 1995, Bob Weir a poursuivi une carrière solo et a participé à plusieurs réunions des membres survivants de Grateful Dead.

(Steve Gorman à Los Angeles, avec Matthew Lewis à Chicago; version française Camille Raynaud)