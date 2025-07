Montsé Tomé, vestige du système Rubiales

Devenue sélectionneuse de l'Espagne après le limogeage de Jorge Vilda en septembre 2023, Montsé Tomé demeure la dernière relique du système mis en place par Luis Rubiales. Critiquée pour sa gestion de l'effectif ainsi que son manque de culture tactique, l'ancienne adjointe de Vilda devrait toutefois être reconduite à son poste après l'Euro.

Pratiquement deux ans jour pour jour se sont écoulés depuis la nuit étoilée de Sydney qui a vu l’Espagne décrocher son premier titre mondial – chez les filles – face à l’Angleterre (1-0). Deux ans durant lesquels le football espagnol et sa sélection féminine ont connu des turbulences : démission et condamnation par la justice du président de la Fédé Luis Rubiales, après son agression sexuelle sur Jenni Hermoso lors des célébrations du titre, puis éviction de Jorge Vilda, qui venait pourtant d’être prolongé de quatre ans par ce même Rubiales. L’heure du changement, tant espéré et réclamé par les joueuses ? Pas vraiment, puisque c’est la directrice sportive Montserrat Tomé, plus connu sous le nom de Montsé Tomé, que l’on a propulsée sélectionneuse de la Roja . Elle l’ancienne adjointe de Vilda, qui n’avait pas hésité à applaudir le discours de Rubiales, le 25 août 2023, lorsque celui-ci avait refusé de démissionner et préféré pointer du doigt le « faux féminisme » .

La continuité d’un système vérolé

Les tensions entre la RFEF et cette sélection ont démarré bien avant le Mondial 2023, avec l’affaire de « Las 15 » . Un premier coup de force des joueuses, qui dénonçaient alors des conditions peu propices à la performance sportive lors de l’Euro 2022 – terminé en quarts de finale face à l’Angleterre (2-1). Principale cible de cette mutinerie, Jorge Vilda a donc finalement été mis à pied par sa fédération un an plus tard. Mais la RFEF est restée dans la même lignée avec Tomé, cette dernière devenant tout de même la première femme à prendre la tête de cette sélection. Vraie révolution initiée par la fédération, ou simple tentative de faire taire les joueuses ? En tous les cas, les débuts entre Tomé et ses joueuses n’ont pas été idylliques.…

Par Léna Bernard, à Bâle pour SOFOOT.com