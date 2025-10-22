 Aller au contenu principal
Montpellier: jugé pour avoir fauché un ado après un match France-Maroc
information fournie par AFP 22/10/2025 à 04:43

Le procès d'un chauffard accusé d'avoir mortellement fauché Aymen, 13 ans, en marge des célébrations de la demi-finale France-Maroc lors de la dernière Coupe du monde de football s'ouvre mercredi devant la cour criminelle de l'Hérault ( AFP / Damien MEYER )

Le procès d'un chauffard accusé d'avoir mortellement fauché Aymen, 13 ans, en marge des célébrations de la demi-finale France-Maroc lors de la dernière Coupe du monde de football s'ouvre mercredi devant la cour criminelle de l'Hérault.

Ce décès avait endeuillé la compétition et un millier de personnes avaient défilé à Montpellier, roses blanches à la main, pour rendre hommage à l'adolescent. Sa mort avait aussi provoqué des échauffourées dans un quartier défavorisé où s'était déroulé le drame.

Jugé mercredi et jeudi pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours", William C., 22 ans aujourd'hui, encourt une peine de 20 ans de prison.

Le 14 décembre 2022, une centaine de supporters arborant le drapeau marocain étaient descendus dans les rues du quartier de La Mosson, en périphérie de Montpellier, à l'issue de cette demi-finale remportée 2-0 par la France. Certains, le visage dissimulé, ont mis le feu à des poubelles et procédé à des tirs de mortiers.

Au même moment, William C., alors âgé de 20 ans, a décidé d'aller fêter la victoire de la France en paradant au volant de la Citroën C4 de sa mère, drapeau tricolore accroché à la portière.

Sur le trajet du retour, vers 22H30, il s'est retrouvé bloqué entre deux véhicules à un feu rouge, à proximité des supporters du Maroc. Le conducteur s'est fait chahuter par des jeunes, visiblement hostiles, et l'un d'entre eux a arraché le drapeau français de la portière, ont retracé les enquêteurs.

William C. a alors démarré brusquement, effectuant un demi-tour sur les voies du tramway et percutant trois piétons, dont Aymen. Grièvement blessé, l'adolescent, qui avait regardé le match dans le snack de son grand frère avant de rejoindre ses amis pour faire la fête, est décédé peu après sa prise en charge. Un autre ado a été légèrement blessé.

- Fuite en Espagne -

Le chauffard a pris la fuite. Activement recherché, il a été interpellé 12 jours plus tard dans les Pyrénées-Orientales après avoir passé plusieurs jours en Espagne avec l'aide de sa famille maternelle, qui a craint des représailles de la part de la communauté marocaine envers la communauté gitane.

Devant les policiers, le chauffard s'était dit "désolé", expliquant qu'il n'avait "pas voulu percuter les personnes (...), qu'il n'avait pas pris conscience (...) d'avoir blessé et encore moins d'avoir tué quelqu'un" ( AFP / FRED TANNEAU )

Né d'un père marocain, William C. a en fait été élevé par une mère issue de la communauté des gens du voyage. Ayant arrêté l'école en classe de primaire, il est illettré et n'a jamais vraiment travaillé.

Devant les policiers, il s'était dit "désolé", expliquant qu'il n'avait "pas voulu percuter les personnes (...), qu'il n'avait pas pris conscience (...) d'avoir blessé et encore moins d'avoir tué quelqu'un".

Son avocat, Jean-Baptiste Mousset, explique que "toute sa détention a été émaillée de menaces de mort et de violences par des personnes se revendiquant être proches de la victime."

La famille d'Aymen "n'est pas animée par un désir de vengeance. Elle souhaite que justice soit rendue", a quant à lui assuré à l'AFP Marc Gallix, l'avocat de la famille de la victime.

