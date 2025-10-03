Montage déloyal ou honnête? Depardieu et Complément d'Enquête s'affrontent au tribunal

Gérard Depardieu au tribunal de Paris le 26 mars 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'avocat de Gérard Depardieu a accusé jeudi devant la justice l'émission Complément d'Enquête d'avoir précipité sa chute avec le montage d'une "déloyauté absolue" d'un reportage dans lequel l'acteur multipliait les propos sexistes, un montage "honnête" et en phase avec le comportement du comédien avec les femmes, selon les journalistes.

Au cœur de débats tenus en l'absence de Gérard Depardieu, une séquence de quelques secondes sur les 54 minutes que dure l'enquête "La chute de l'ogre", filmée dans un haras lors d'un voyage en 2018 en Corée du Nord.

Sur ces images de la société Hikari diffusées le 7 décembre 2023 sur France 2, l'acteur tient des propos graveleux au moment où une fillette à cheval passe à l'écran. Or, affirme la défense de l'acteur et de l'écrivain Yann Moix qui participait à ce voyage, ces propos auraient concerné une adulte, que l'on ne voit pas à l'écran.

Les journalistes "ont truqué, tronqué, afin d'obtenir un effet sensationnel", ils ont été d'une "déloyauté absolue" en se livrant à un montage destiné à faire faussement croire que le comédien sexualisait une enfant, accuse son avocat Jérémie Assous.

- "Effet atomique"-

Ce Complément d'Enquête a eu "un effet atomique sur Gérard Depardieu" en suscitant "une polémique nationale qui a tué" professionnellement l'acteur, poursuit l'avocat.

Jérémie Assous au tribunal de Paris le 13 mai 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"C'est Gérard Depardieu qui s'est tué lui-même en se laissant filmer" tel qu'il "est décrit" par les femmes dans le reportage, riposte le présentateur Tristan Waleckx.

"Ces images racontent le comportement de Gérard Depardieu avec les femmes", abonde le producteur Anthony Dufour; elles dessinent le portrait d'un Gérard Depardieu "monomaniaque sur la sexualité des femmes", poursuit l'avocat d'Hikari, Emmanuel Tordjman.

Faire des montages, "ça s'appelle la télévision" et en l'espèce celui-ci est "honnête", insiste Tristan Waleckx: "La réalité", dit-il, c'est que sur l'ensemble des images du voyage, Gérard Depardieu "sexualise plusieurs fillettes".

À Me Assous, qui décèle une volonté de dissimulation derrière le refus de France Télévisions de remettre l'intégralité des rushs, Tristan Waleckx oppose le secret des sources. Un autre avocat d'Hikari, Me Christophe Bigot, dénonce la "pure rhétorique complotiste" de son contradicteur.

Autre angle d'attaque de Me Assous: les propos incriminés auraient été prononcés dans le cadre d'un projet de fiction dont Yann Moix, également absent, était "le réalisateur" quand Gérard Depardieu en était "l'acteur principal", jouant son propre personnage.

Une thèse "pas du tout invraisemblable", plaide son confrère Etienne Bodéré, citant John Malkovich et Michel Houellebecq qui ont joué leur propre rôle dans les films "Dans la peau de John Malkovich" et "L'Enlèvement de Michel Houellebecq".

"C'était quoi son rôle? Un gros porc?", ironise Emmanuel Tordjman.

- Macron "mieux informé que d'autres" -

Charlotte Arnould au tribunal de Paris le 28 octobre 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

Ce "Complément d'enquête" avait suscité un vif émoi. Outre la séquence contestée et les propos de Gérard Depardieu, la comédienne Charlotte Arnould l'y accusait de l'avoir violée en 2018, et d'autres femmes racontaient des agressions sexuelles.

Emmanuel Macron avait défendu celui qui était encore considéré comme un monstre sacré du cinéma français, se décrivant en "grand admirateur". Il avait laissé entendre que les images avaient pu être truquées. Un soutien dont se prévaut Me Assous: "Il est quand même mieux informé que d'autres, le président de la République..."

Le comédien a depuis été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des agressions sexuelles lors d'un tournage - il a fait appel - et a été renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour les viols dénoncés par Charlotte Arnould. L'acteur conteste ces accusations depuis sa mise en examen en 2020 et a fait appel de l'ordonnance de renvoi.

L'audience reprendra le 24 octobre, avec l'examen de la riposte d'Hikari à la citation directe de Gérard Depardieu et Yann Moix. La société les attaque pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement.