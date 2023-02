"Money-time" sous tension entre industriels et grandes surfaces, l'inflation à deux chiffres va continuer

L'inflation galopante perturbe les négociations commerciales entre industriels et distributeurs, qui s'achèvent mardi 28 février. Le prix des courses en mars va dans tous les cas s'en faire ressentir.

(illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

A quelques heures de la fin des discussions, les prix payés par les distributeurs aux agro-industriels devraient augmenter d'"environ 10%" à l'issue des négociations commerciales qui doivent se terminer mercredi, a affirmé mardi 28 février le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution Jacques Creyssel. "On devrait être avec les grandes marques aux environ de 10% de hausse à partir de début mars", a déclaré Jacques Creyssel sur franceinfo , expliquant que les négociations "sont terminées pour les PME, pour toutes les marques qui sont très largement françaises".

Le représentant de la distribution a néanmoins indiqué que "les grandes marques (...) cherchent à imposer un bras de fer avec des propositions totalement injustifiées de hausses de 15-16%". Des hausses "impossibles à accepter dans une période aussi difficile en termes de pouvoir d'achat", selon le représentant de la distribution qui a appelé ces marques à "participer aux efforts collectifs", citant Nestlé, Coca, Unilever et Procter&Gamble.

"On est vraiment dans le money-time, c'est pas nouveau. On a cette tradition un peu bizarre en France de tout terminer au 1er mars à minuit", a commenté le président de l'Association nationale des industries alimentaires, à l'antenne de franceinfo .

Relation de "défiance", Lidl menace des fournisseurs

Le patron de Lidl, lui, a montré les muscles, menaçant deux de ses fournisseurs de les sortir des rayons. "Un ou deux fournisseurs de Lidl risquent de ne plus être dans les rayons dans les semaines à venir", a lancé directeur exécutif des achats et du marketing du groupe en France, à l'antenne de BFM Business . "Quand on vous demande de 15 à 20% de hausse sans justification, je ne peux pas accepter", a lancé Michel Biero. "Nous avions des hausses de tarifs de 12-15% à 40% ou plus. Mais est-ce que lorsqu'un industriel me demande 15-20% de hausse, ce n'est pas un leurre pour avoir 10%? Dans d'autres pays, la relation est plus apaisée (entre distributeurs et marques) mais chez nous il y a cette relation de défiance parce qu'il y a un manque de transparence , déplore t-il.

Les négociations sont "extrêmement tendues", a estimé pour sa part sur Radio Classique le porte parole de Lactalis, Christophe Piednoël, qui a "signé avec deux des grands réseaux de distribution sur cinq". Le géant du lait demande une augmentation entre 9% et 15%, le "point de départ" qui "sert d'abord à rémunérer le prix du lait" payé aux agriculteurs et "correspond à l'augmentation de nos charges", selon Christophe Piednoël.

"Chacun doit faire des efforts dans une négociation, certains distributeurs l'ont fait, d'autres semblent moins prêts à le faire", a-t-il ajouté, sans nommer de distributeurs. Face à l'inflation, Emmanuel Macron a appellé lundi les grandes surfaces à "participer à l'effort". De leur côté, les grandes surfaces dénoncent l'absence de transparence et des demandes de hausses exagérées, le patron de Carrefour Alexandre Bompard qualifiant même certaines de "délirantes" .