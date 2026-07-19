Mondial-2026: Deschamps sort sur une défaite dans un match fou, Mbappé dans l'histoire

Le sélectionneur Didier Deschamps et son capitaine Kylian Mbappé après la défaite dans le match pour la 3e place de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre à Miami le 18 juillet 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

L'équipe de France n'a pas réussi à fêter dignement la dernière de Didier Deschamps, les Bleus ayant été sévèrement battus samedi par l'Angleterre 6-4 lors de la "petite finale" du Mondial au terme d'un match complètement fou, marqué par le doublé de Kylian Mbappé, seul détenteur du record de buts en Coupe du monde.

Cette fin est cruelle pour le désormais ex-patron des Bleus, qui avait exhorté ses troupes à ne pas galvauder leur ultime rencontre malgré l'absence d'enjeu. Elle vient ternir un beau parcours en Coupe du monde en dépit de l'élimination dans le dernier carré et ne fait pas honneur à tout ce qu'a apporté Deschamps à la sélection française depuis 2012.

Le technicien se souviendra longtemps de ses adieux, si mouvementés, sur la pelouse du Hard Rock Stadium avec pas moins de 10 buts inscrits par les deux formations à l'issue d'une partie à l'incroyable scénario.

Deschamps, qui espérait clore sur une belle note ses 14 années fastes en tant que sélectionneur, est passé par toutes les émotions, en étant très proche d'une humiliation à la suite d'une première période cauchemardesque avant le réveil tardif et finalement inutile de ses joueurs, impulsé par le capitaine Mbappé.

Le capitaine français Kylian Mbappe après avoir marqué le 3e but tricolore lors de la petite finale de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre à Miami le 18 juillet 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Les Tricolores, qui n'avaient visiblement pas du tout digéré leur sortie en demi-finale contre l'Espagne (2-0), mardi, ont subi la foudre des Anglais en début de rencontre en encaissant quatre buts par Declan Rice (3e), Ezri Konsa (18e) et Bukayo Saka (37e, 45e +1), qui ont transpercé une défense apathique et dépassée.

L'arrière-garde française a pris l'eau de toutes parts, obligeant Deschamps à effectuer pas moins de quatre changements à la mi-temps. Les entrées des attaquants Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ainsi que des défenseurs Dayot Upamecano et Lucas Digne ont soudainement reboosté les Bleus, qui ont réduit le score par Mbappé (48e, 66e) et Barcola (54e), rendant la fin de partie assez irréelle.

Sursaut vain

Ce sursaut aura été finalement vain et les Français ne sont pas parvenus à offrir un dénouement digne de ce nom à leur patron, Saka réussissant le triplé sur penalty (87e) avant un but de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu (90e+8) qui est venu doucher les derniers espoirs de la France juste après une banderille posée par Ousmane Dembélé, sa 6e réalisation dans la compétition (90e+6).

Si l'issue est très triste pour Deschamps, les attaquants, perdus contre la Roja en demi-finale, ont au moins retrouvé, l'espace de 45 minutes, ce jeu spectaculaire qui avait enchanté la planète en début de tournoi.

À défaut de s'offrir un deuxième titre mondial après celui de 2018, Mbappé quitte lui la compétition la tête haute. Avec 22 réalisations en trois phases finales, il est maintenant le seul détenteur du record de buts en Coupe du monde et caracole en tête du classement des buteurs de l'édition 2026 (10).

De quoi mettre une belle pression sur son rival direct, Lionel Messi, qui aura toutefois tout le loisir de répondre au Français en finale face à l'Espagne, dimanche à East Rutherford (New Jersey).

Les Anglais Morgan Rogers et Bukayo Saka au duel avec Kylian Mbappe lors du match pour la 3e place de la Coupe du monde entre la France et l'Angleterre à Miami le 18 juillet 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Le capitaine aura été exemplaire jusqu'au bout aux États-Unis et fidèle à son statut. Déjà lauréat du Soulier d'Or en 2022 au Qatar, l'attaquant du Real Madrid est bien parti pour se succéder à lui-même, à moins d'un exploit retentissant de l'astre albiceleste en finale.

Deschamps ne peut pas en dire autant des autres Bleus qui ont semblé longtemps absolument pas concernés par le match, à l'image des défenseurs. Mais comment en vouloir à des joueurs venus à cette Coupe du monde pour décrocher une troisième étoile, mais meurtris par leur défaite en demi-finale et obligés en retour de se battre pour une anecdotique médaille de bronze?

Pour les Anglais et leur sélectionneur allemand Thomas Tuchel, sous le feu de très fortes critiques après la défaite mercredi face à l'Argentine (2-1), le résultat est en revanche une petite consolation et sera peut-être de nature à faire taire les débats.

Didier Deschamps va, lui, rendre son tablier frustré par cet épilogue au goût très amer.