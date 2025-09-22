Moldavie-Plus de 250 perquisitions dans le cadre d'une enquête sur l'ingérence électorale russe

Les autorités moldaves ont mené lundi une vague de perquisitions dans le cadre d'une enquête sur des tentatives présumées de déstabilisation du pays soutenues par la Russie, a indiqué la police, à l'approche d’élections clef pour le pays qui tente de se rapprocher de l'Union européenne.

La police nationale moldave a déclaré que les enquêteurs, accompagnés par les forces de sécurité, avaient mené 250 perquisitions visant plus de 100 personnes, sans préciser d’affiliation politique.

"Les perquisitions sont liées à une affaire pénale concernant la préparation d’émeutes de masse et de déstabilisation, coordonnées depuis la Fédération de Russie par des éléments criminels", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le scrutin législatif du 28 septembre pourrait avoir de profondes conséquences sur la candidature de la Moldavie à l’Union européenne, alors que Chisinau accuse Moscou de tenter de faire dérailler le processus par la désinformation, l’organisation d’émeutes de masse et l’achat de voix.

Le coprésident du Bloc patriotique prorusse de Moldavie, qui devrait représenter un défi de taille pour le parti au pouvoir pro-européen Action et Solidarité (PAS), a affirmé que certains de ses membres avaient été visés par les perquisitions.

"Le régime criminel du PAS tente de nous intimider, d’effrayer le peuple et de nous réduire au silence", a déclaré Igor Dodon, ancien président, sur la messagerie Telegram.

La présidente moldave Maia Sandu, qui a qualifié le scrutin de dimanche d’"élection la plus déterminante" de l’histoire de la Moldavie, a averti que Moscou cherchait à influencer le vote pour maintenir Chisinau dans son orbite.

Le mois dernier, l’homme d’affaires fugitif Ilan Shor, sanctionné par les États-Unis et l’Union européenne en tant qu’agent présumé de la Russie, a proposé ouvertement aux Moldaves des versements mensuels de 3.000 dollars pour participer à des manifestations antigouvernementales.

La Russie a nié toute ingérence dans les affaires intérieures de la Moldavie.

(Alexander Tanas et Dan Peleschuk ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)