Moldavie-Le parti pro-UE au pouvoir arrive en tête des législatives

(Actualisé après dépouillement de la moitié des bulletins environ)

par Dan Peleschuk

Le Parti d'action et de solidarité (PAS) au pouvoir en Moldavie est arrivé en tête des élections législatives organisées dimanche avec un score provisoire de 42% après dépouillement de près de la moitié des bulletins de vote, selon les résultats du scrutin compilés par la Commission électorale.

Le Bloc patriotique pro-russe est pour sa part crédité de 30% des suffrages.

L'issue de ces élections s'annonce déterminante pour la candidature de la Moldavie à l'Union européenne (UE) dans un contexte marqué, selon les autorités, par une campagne russe visant à influencer le scrutin.

En l'absence de majorité à la chambre de 101 sièges, des tractations seraient susceptibles de perturber encore davantage l'un des pays les plus pauvres d'Europe, secoué par la guerre en Ukraine voisine et par une ingérence russe présumée.

Alors que la présidente Maia Sandu et le PAS, son parti, aspirent à rejoindre l'UE, le contrôle du Parlement est essentiel à la concrétisation de leurs projets européens.

Le pouvoir de l'ancienne république soviétique oscille depuis des décennies entre pro-européens et pro-russes. Environ un tiers du pays – la Transnistrie, à l'est du Dniestr – est contrôlé par une administration pro-russe séparatiste et abrite une petite garnison russe.

Maia Sandu a fait de l'élection de dimanche un test existentiel pour le pays de 2,4 millions d'habitants - qui entretient également des liens culturels et linguistiques étroits avec son voisin occidental, la Roumanie -, affirmant qu'une vaste campagne russe visant à influencer le vote constituait une menace directe.

Les forces d'opposition comme le Bloc patriotique ont exploité le malaise des électeurs face aux turbulences économiques et à la lenteur des réformes, des griefs aggravés par ce que des responsables qualifient de désinformation.

Ces dernières semaines, les autorités ont multiplié les raids ciblant le financement illégal des partis et les réseaux prétendument soutenus par la Russie - dans le but de susciter des troubles autour du vote -, interdisant à plusieurs d'entre eux de participer aux élections de dimanche.

Moscou a nié toute ingérence et déclaré que le gouvernement contrôlé par le PAS propageait une hystérie antirusse pour gagner des voix.

Maia Sandu et le PAS considèrent l'intégration européenne comme la clé de l'avenir de la Moldavie et de la sortie de l'influence de Moscou, réminiscence de l'ère soviétique.

Mais de nombreux électeurs se sont davantage concentrés les questions intérieures, inquiets des conséquences d'un rapprochement avec l'UE pour l'économie moldave, fortement axée sur l'agriculture

(Dan Peleschuk, avec Alexander Tanas et Andriy Pryimachenko à Chisnau, Alexandru Fedas à Balti ; version française Elizabeth Pineau et Benjamin Mallet)