Mois de février honorable pour le crédit immobilier

Le montant total des crédits à l'habitat hors renégociations a atteint 10,7 milliards d'euros au mois de février, selon les dernières données de la Banque de France publiées lundi, dans un marché convalescent.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Ce volume se situe légèrement au-dessus du mois de janvier (9,9 milliards d'euros) et très au-dessus du creux historique de février 2024 (6,9 milliards d'euros). Il s'agit par ailleurs du deuxième meilleur mois depuis mai 2023, après le sursaut de décembre 2024.

Le taux d'intérêt moyen semble atterrir, à 3,27%.

Ce taux s'entend hors frais et assurances. Tous frais compris, les taux ont atteint 3,98% pour une durée de vingt ans et plus au premier trimestre, selon la Banque de France.

Pour 100.000 euros empruntés sur 20 ans, il faut compter environ 45.000 euros de coût de crédit sur la durée du prêt.

Le niveau de taux a beaucoup augmenté à partir du début de l'année 2022 pour atteindre un pic début 2024, avant de refluer plus lentement.

Les prix n'ont dans le même temps que peu baissé, compliquant l'équation économique pour les candidats à l'achat immobilier.

Il y a "beaucoup de signes positifs aujourd'hui" pour les acteurs du crédit immobilier, notamment avec la baisse des taux par la BCE, estimait cependant début mars le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau sur Radio Classique.

Le volume des nouveaux crédits immobiliers est tombé l'an dernier à son point le plus bas l'an dernier depuis 2014.