Mogherini accusée de fraude et corruption par le parquet européen

L'ancienne chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et deux autres personnes ont été formellement accusées de fraude dans les marchés publics, corruption, conflit d'intérêts et violation du secret professionnel, a annoncé mercredi le Parquet européen (European Public Prosecutor's Office, EPPO).

Les trois individus ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête sur une fraude commise au détriment de l'Union européenne, puis remis en liberté, l'EPPO considérant que le risque de fuite était écarté.

Le parquet a précisé que les deux autres suspects étaient un cadre supérieur du Collège d'Europe à Bruges et un haut fonctionnaire de la Commission européenne. Trois sources ont déclaré à Reuters que l'un des suspects était le diplomate européen Stefano Sannino.

Federica Mogherini et Stefano Sannino n'ont pu être joints pour commenter ces informations.

Ces arrestations ont suivi des perquisitions au service diplomatique de l'UE à Bruxelles, au Collège d'Europe – une université réputée de Bruges qui forme de nombreux responsables européens – ainsi qu'aux domiciles des suspects.

Federica Mogherini a été Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et dirigeante du service diplomatique de 2014 à 2019. Elle est devenue rectrice du Collège d'Europe en 2020.

Selon l'EPPO, l'enquête porte sur "des soupçons de fraude liée à des formations financées par l'UE pour de jeunes diplomates".

Federica Mogherini et Stefano Sannino, tous deux de nationalité italienne, sont des figures bien connues des cercles diplomatiques bruxellois, et la nouvelle de leur arrestation a provoqué un choc au sein de la communauté européenne.

(Charlotte Van Campenhout; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)