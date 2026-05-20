Mme Paulson, de la Fed, estime que la politique actuelle est appropriée, mais qu'il serait « sain » d'envisager de maintenir les taux inchangés plus longtemps ou de les relever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider

Le niveau actuel des taux d'intérêt est approprié pour le moment, car il exerce une pression à la baisse sur l'inflation à un moment où les pressions sur les prix restent élevées, a déclaré mardi Anna Paulson, présidente de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, mais elle a ajouté qu'il était « sain » que les investisseurs aient commencé à envisager des scénarios dans lesquels les taux pourraient devoir augmenter.

« La politique monétaire est modérément restrictive et ce caractère restrictif contribue à contenir les effets des droits de douane et des hausses de prix liées au conflit au Moyen-Orient. Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, je pense que l’orientation actuelle de la politique monétaire est appropriée », a déclaré Mme Paulson dans un discours préparé pour une conférence de la Fed d’Atlanta.

Elle a toutefois précisé que son point de vue sur les risques auxquels les États-Unis sont actuellement confrontés correspondait à l’évolution récente des marchés, ceux-ci ayant misé sur une hausse des taux de la part de la Fed lors de sa prochaine décision, et non sur les baisses de taux attendues en début d’année.

« La manière dont le marché a réagi aux nouvelles économiques ces derniers mois correspond largement à ma propre réflexion », a déclaré Mme Paulson. « Je tiens à être claire: je pense que la politique monétaire est actuellement bien orientée... Cependant, je pense qu’il est sain que les acteurs du marché aient intégré des scénarios dans lesquels le taux directeur resterait inchangé pendant une période prolongée, ainsi que des scénarios dans lesquels un resserrement supplémentaire deviendrait nécessaire. »

Mme Paulson a minimisé les risques potentiels susceptibles d’aggraver le problème d’inflation, les anticipations d’inflation à long terme restant modérées et la croissance se situant autour des estimations de son potentiel.

La Fed devrait maintenir son taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,5 % à 3,75 % lors de sa prochaine réunion de juin, la première présidée par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, dont la prestation de serment est prévue vendredi.