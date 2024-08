Missiles Patriot non-livrés, restrictions sur les armes à longue portée : l'Ukraine demande à l'UE de faire pression sur les Etats-Unis

L'Ukraine exhorte ses partenaires occidentaux à lever les restrictions sur l'utilisation des missiles à longueur, afin de pouvoir frapper des "cibles militaires légitimes" russes, en profondeur. Le ministre des Affaires étrangères sonne par ailleurs l'alarme quant au retard des livraisons d'armes, dont les précieux systèmes de défense anti-aérienne.

Volodymyr Zelensky, le 11 juin 2024, à côté d'un système Patriot ( POOL / JENS BUTTNER )

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a demandé jeudi 29 août à l'UE de faire pression sur les Etats-Unis pour obtenir le droit d'utiliser leurs armes contre des objectifs situés en profondeur sur le sol russe.

"J'appelle l'Union européenne à jouer un rôle et à dire fortement et très clairement que quelque chose doit être fait maintenant", a déclaré M. Kouleba à son arrivée à Bruxelles, où il participe à une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, maintiennent toujours des restrictions à l'usage des armes qu'ils fournissent à l'Ukraine, notamment les missiles à longue portée, afin d'éviter une escalade du conflit.

L'Ukraine réclame avec insistance la levée de ces restrictions pour lui permettre de frapper en profondeur sur le sol russe des "cibles militaires légitimes", a rappelé M. Kouleba, comme des bases aériennes d'où décollent les avions bombardant l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé cette semaine cet appel après des frappes russes massives lundi et mardi contre les villes et les infrastructures ukrainiennes.

"Des missiles Patriot ont été promis, mais aucun n'a été livré"

Washington a accepté de lever partiellement ces restrictions, mais uniquement pour permettre à Kiev de se défendre contre des frappes ayant pour origine des territoires russes proches de la frontière et de la ligne de front, comme c'est le cas par exemple à Kharkiv. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell s'est dit favorable à la levée de toutes ces restrictions, mais plusieurs pays dont l'Italie ou la Hongrie s'y opposent.

M. Kouleba a également indiqué qu'il évoquerait devant ses collègues européens les retards dans les livraisons d'armes promises à son pays, dont les missiles Patriot, indispensables à la défense anti-aérienne ukrainienne.

"Des missiles Patriot ont été promis, mais aucun n'a été livré", a déploré M. Kouleba. "Certains de ces retards sont excessivement longs", a-t-il ajouté devant la presse. Lors du sommet de l'Otan à Washington en juillet, Kiev avait reçu la promesse de recevoir quatre batteries de Patriot de la part des Etats-unis et d'autres de ses alliés. L'Ukraine n'a pas non plus reçu de nouvelles munitions depuis le mois de juin, a déploré de son côté devant la presse le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielus Landsbergis.