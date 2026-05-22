MISE À JOUR N° 2-Warsh prend les rênes de la Fed alors qu'un dilemme politique se profile déjà

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la cérémonie ainsi que des commentaires de Trump et de Warsh aux paragraphes 2 à 4)

* Warsh s'engage à diriger une Fed « axée sur les réformes »

* Trump promet le « soutien total » de son administration

* Warsh fait face à la pression des marchés et de ses collègues concernant les décisions de taux

* Waller, de la Fed, prêt à mettre fin à la « tendance à l'assouplissement »

par Howard Schneider

Kevin Warsh, dont les critiques virulentes à l'égard des responsables actuels de la Réserve fédérale américaine, la stratégie de baisse des taux et les liens avec le président Donald Trump l'ont propulsé devant les autres candidats à la tête de la banque centrale, a prêté serment vendredi en tant que président de la Fed, à un moment charnière pour la politique monétaire et l'économie américaine.

Vêtu d'un costume sombre et d'une cravate, accompagné de son épouse Jane Lauder, héritière de la fortune Estée Lauder, Warsh a prêté serment devant le juge de la Cour suprême Clarence Thomas après une longue présentation par Trump. La salle Est de la Maison Blanche était remplie de hauts responsables du gouvernement, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, et d'amis de longue date de Warsh, notamment l'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice.

Trump, qui n’a cessé de critiquer l’ancien président Jerome Powell, a déclaré que Warsh bénéficierait du « soutien total de mon administration » et souhaitait qu’il soit « pleinement indépendant » dans ses nouvelles fonctions, mais l’a également exhorté à reconnaître que « la croissance ne signifie pas l’inflation ».

Qualifiant cette nomination d’« honneur de toute une vie d’être rappelé au service public », Warsh a déclaré dans de brèves remarques après la cérémonie: « Pour mener à bien cette mission, je dirigerai une Réserve fédérale axée sur les réformes, en tirant les leçons des succès et des erreurs du passé, en m’affranchissant des cadres et des modèles statiques et en respectant des normes claires d’intégrité et de performance. »

L'attend un essor croissant des technologies d'IA qui remodèle l'économie d'une manière que les responsables de la Fed jugent susceptible d'avoir des répercussions profondes pour les travailleurs, les entreprises et les consommateurs, mais qu'il sera difficile pour Warsh et ses collègues d'évaluer en temps réel. Dans le même temps, l’inflation est élevée et pourrait encore s’accélérer alors que l’économie fait face à des chocs, notamment le prix du pétrole poussé à plus de 100 dollars le baril par la guerre américano-israélienne contre l’Iran, des droits de douane élevés sur les importations, ainsi que la hausse des coûts des services publics et d’autres dépenses liée au déploiement de l’IA.

WALLER: ABANDONNER LA « TENDANCE À L'ASSOUPLISSEMENT » Le débat sur la politique monétaire bat déjà son plein, le gouverneur de la Fed Christopher Waller, nommé par Trump et qui avait été interviewé pour le poste remporté par Warsh, ayant opéré vendredi un revirement significatif dans sa propre réflexion et s'étant rangé à l'avis d'un groupe de dissidents récents de la Fed selon lequel la banque centrale devrait abandonner le « biais d'assouplissement » de ses perspectives de politique monétaire et ouvrir la voie à une éventuelle hausse des taux. Les données récentes montrant que l'inflation s'étend et s'intensifie dans l'ensemble de l'économie, la Fed devrait « indiquer clairement qu'une baisse des taux n'est pas plus probable à l'avenir qu'une hausse », a déclaré M. Waller peu avant la prestation de serment de M. Warsh. Ces commentaires renforcent le sentiment du marché, déjà orienté vers un resserrement de la politique monétaire et une éventuelle hausse des taux cette année.

M. Warsh, 56 ans, a obtenu le soutien de M. Trump pour ce poste à l’issue d’une sélection publique d’une année parmi les meilleurs candidats.

Au cours de cette période, le nouveau président a défini des objectifs de réforme ambitieux pour une banque centrale qui, selon lui, avait commencé à perdre le cap lorsqu’il a démissionné de son ancien poste de gouverneur en 2011, en opposition aux achats d’obligations de la Fed. Aujourd’hui, cependant, ses premiers mois pourraient être accaparés par un dilemme plus pressant: faut-il relever les taux d’intérêt pour empêcher l’inflation de dépasser davantage l’objectif de 2 % de la Fed, ou mettre d’emblée en péril sa crédibilité en tant que combattant de l’inflation, qualité sur laquelle il sera en fin de compte jugé? « L'inflation est un choix de la Fed », a déclaré M. Warsh lors d'une audition de confirmation au Sénat, son contrôle sur les taux d'intérêt à court terme constituant un levier qu'elle peut utiliser pour stimuler ou freiner les dépenses, et ce faisant, tenter de maintenir l'inflation à l'objectif de la Fed. La Fed n'a pas atteint son objectif depuis plus de cinq ans et se situe actuellement à plus d'un point de pourcentage au-dessus de celui-ci.

DES CHOIX DIFFICILES

Ramener l'inflation à un niveau acceptable peut impliquer des choix difficiles qui entrent parfois en conflit avec les politiques et les objectifs de l'administration Trump, et parfois avec l'autre objectif de la Fed, à savoir le plein emploi. Dès le début de son mandat en tant que 11e président de la Fed, Warsh devra surveiller ses arrières: d’un côté, un marché obligataire mondial qui a commencé à faire grimper les taux d’intérêt, signe d’une inquiétude croissante face à l’inflation; de l’autre, des collègues comme Waller qui ont commencé à faire naître des attentes quant à la nécessité d’une hausse des taux; et enfin, Trump, qui a par le passé considéré les hausses de taux comme une attaque politique contre son programme économique et qui a vivement critiqué Powell pour ne pas avoir abaissé les coûts d’emprunt.

Les commentaires de Warsh et son approche des différends en cours concernant la Fed, notamment la décision à venir de la Cour suprême sur la tentative, jusqu’ici infructueuse, de Trump de limoger la gouverneure Lisa Cook, seront également suivis de près et comparés à la défense acharnée de l’indépendance de la Fed par Powell.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 16 et 17 juin, date à laquelle les responsables voteront sur les taux d'intérêt et une nouvelle déclaration de politique monétaire, et présenteront également de nouvelles projections économiques.

L'une des premières décisions de fond de Warsh sera de déterminer s'il soumettra une « carte en points » (dot plot) indiquant où il estime que les taux d'intérêt se situeront à la fin de cette année, et ce faisant, s'il révélera que ses opinions ne sont pas si différentes de celles de ses collègues qu'il a fustigés pour leur « pensée de groupe », ou s'il deviendra un cas à part avec des opinions susceptibles de semer davantage la confusion sur des marchés qui font déjà grimper les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis.

Les décisions de politique monétaire de la Fed influencent toute une série de taux d’intérêt destinés aux consommateurs et politiquement sensibles, tels que ceux des prêts immobiliers, tandis que son « choix » en matière d’inflation est désormais pris dans un contexte de choc des prix, notamment face à une essence à 4,50 dollars le gallon, qui échappe à son contrôle immédiat.

Ces éléments sont devenus des rappels visibles de l'absence de progrès de Trump sur une promesse présidentielle clé selon laquelle « dès le premier jour, nous mettrons fin à l'inflation et rendrons l'Amérique à nouveau abordable », une promesse dont la concrétisation repose désormais entre les mains de Warsh.