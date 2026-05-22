MISE À JOUR N° 2-Warsh prend les rênes de la Fed alors qu'un dilemme politique se profile déjà

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du premier paragraphe suite à la prestation de serment de Warsh)

* L'essor de l'IA et les chocs extérieurs compliquent les perspectives d'inflation pour la Fed

* Warsh sous la pression des marchés et de ses collègues concernant les décisions de taux

* Waller, de la Fed, prêt à abandonner la « tendance à l'assouplissement »

par Howard Schneider

Kevin Warsh, dont les critiques virulentes à l'égard des responsables actuels de la Réserve fédérale américaine, la stratégie de baisse des taux et les liens avec le président Donald Trump l'ont propulsé devant les autres candidats à la tête de la banque centrale, a prêté serment vendredi en tant que dirigeant de la Fed, à un moment charnière pour la politique monétaire et l'économie américaine.

L'essor actuel des technologies d'IA est en train de remodeler l'économie d'une manière qui, selon les responsables de la Fed, pourrait avoir des répercussions profondes pour les travailleurs, les entreprises et les consommateurs, mais qui sera difficile à évaluer en temps réel pour Warsh et ses collègues. Dans le même temps, l’inflation est élevée et pourrait encore s’accélérer alors que l’économie fait face à des chocs, notamment le prix du pétrole poussé à plus de 100 dollars le baril par la guerre américano-israélienne contre l’Iran, des droits de douane élevés sur les importations, ainsi que la hausse des coûts des services publics et d’autres dépenses liée au déploiement de l’IA.

WALLER: ABANDONNER LA « TENDANCE À L'ASSOUPLISSEMENT » Le débat sur la politique monétaire bat déjà son plein, , le gouverneur de la Fed Christopher Waller, nommé par M. Trump et qui avait été interviewé pour le poste remporté par Warsh, ayant opéré vendredi un revirement significatif dans sa propre réflexion et s'étant rangé à l'avis d'un groupe de dissidents récents de la Fed selon lequel la banque centrale devrait abandonner le « biais d'assouplissement » de ses perspectives de politique monétaire et ouvrir la porte à une éventuelle hausse des taux. Les données récentes montrant que l’inflation s’étend et s’intensifie dans l’ensemble de l’économie, la Fed devrait « indiquer clairement qu’une baisse des taux n’est pas plus probable à l’avenir qu’une hausse », a déclaré M. Waller peu avant la prestation de serment de M. Warsh. Ces commentaires renforcent le sentiment du marché, déjà orienté vers un resserrement de la politique monétaire et une éventuelle hausse des taux cette année.

M. Warsh, 56 ans, a obtenu le soutien de M. Trump pour ce poste à l’issue d’une sélection publique d’une année parmi les meilleurs candidats.

Au cours de cette période, le nouveau président a défini des objectifs de réforme ambitieux pour une banque centrale qui, selon lui, avait commencé à perdre le cap lorsqu’il a démissionné de son ancien poste de gouverneur en 2011 pour s’opposer aux achats d’obligations de la Fed. Aujourd’hui, cependant, ses premiers mois pourraient être accaparés par un dilemme plus pressant: faut-il relever les taux d’intérêt pour empêcher l’inflation de dépasser davantage l’objectif de 2 % de la Fed, ou mettre d’emblée en péril sa crédibilité en tant que combattant de l’inflation, qualité sur laquelle il sera en fin de compte jugé? "L'inflation est un choix de la Fed", a déclaré M. Warsh lors d'une audition de confirmation au Sénat, son contrôle sur les taux d'intérêt à court terme constituant un levier qu'elle peut utiliser pour stimuler ou freiner les dépenses, et ce faisant, tenter de maintenir l'inflation à l'objectif de la Fed. La Fed n'a pas atteint son objectif depuis plus de cinq ans et se situe actuellement à plus d'un point de pourcentage au-dessus de celui-ci.

DES CHOIX DIFFICILES

Ramener l'inflation à un niveau acceptable peut impliquer des choix difficiles qui entrent parfois en conflit avec les politiques et les objectifs de l'administration Trump, et parfois avec l'autre objectif de la Fed, à savoir le plein emploi. Dès le début de son mandat en tant que 11e président de la Fed, M. Warsh devra surveiller ses arrières: d’un côté, un marché obligataire mondial qui a commencé à faire grimper les taux d’intérêt, signe d’une inquiétude croissante face à l’inflation; de l’autre, des collègues comme M. Waller qui ont commencé à faire naître des attentes quant à la nécessité d’une hausse des taux, et sur M. Trump, qui a par le passé considéré les hausses de taux comme une attaque politique contre son programme économique et a vivement critiqué le président sortant de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas avoir abaissé les coûts d'emprunt.

Les commentaires de Warsh et son approche des différends en cours autour de la Fed, notamment la décision à venir de la Cour suprême concernant la tentative, jusqu’ici infructueuse, de M. Trump de limoger la gouverneure Lisa Cook, seront également suivis de près et comparés à la défense acharnée de l’indépendance de la Fed par Powell.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 16 et 17 juin, date à laquelle les décideurs voteront sur les taux d'intérêt et une nouvelle déclaration de politique monétaire, et présenteront également de nouvelles projections économiques.

L'une des premières décisions de fond de Warsh sera de déterminer s'il soumettra une "carte en points" (dot plot) indiquant où il estime que les taux d'intérêt se situeront à la fin de cette année, et ce faisant, s'il révélera que ses opinions ne sont pas si différentes de celles de ses collègues qu'il a fustigés pour leur "pensée de groupe", ou s'il deviendra un cas à part avec des opinions susceptibles de semer davantage la confusion sur des marchés qui font déjà grimper les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis.

Les décisions de politique monétaire de la Fed influencent toute une série de taux d’intérêt sensibles sur le plan politique et touchant les consommateurs, comme ceux des prêts immobiliers, tandis que son "choix" en matière d’inflation s’inscrit désormais dans un contexte de choc des prix, avec notamment l’essence à 4,50 dollars le gallon, un phénomène qui échappe à son contrôle immédiat.

Ces éléments sont devenus des rappels visibles de l'absence de progrès de M. Trump sur une promesse présidentielle clé selon laquelle "dès le premier jour, nous mettrons fin à l'inflation et rendrons l'Amérique à nouveau abordable", une promesse dont la concrétisation repose désormais entre les mains de Warsh.