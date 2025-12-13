Minsk libère 123 prisonniers, dont le Nobel de la paix, après la levée des sanctions US

(Actualisé avec libération de prisonniers)

par Felix Light, Mark Trevelyan et Andrius Sytas

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a libéré samedi 123 prisonniers, dont le lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski et la figure de proue de l'opposition Maria Kalesnikava, après deux jours de pourparlers avec un envoyé du président Donald Trump, selon un communiqué des Etats-Unis.

Cinq Ukrainiens figurent parmi les prisonniers libérés, a pour sa part déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky, exprimant sa gratitude envers Washington.

L'envoyé de Donald Trump, John Coale, avait auparavant déclaré, après deux jours d'entretiens à Minsk avec Alexandre Loukachenko, que les États-Unis allaient lever leurs sanctions sur la potasse biélorusse, dont la Biélorussie est un important producteur de potasse et qui est un composant clé pour l'industrie des engrais.

Il s'agit de la plus importante libération de prisonniers de la part d'Alexandre Loukachenko depuis que l'administration Trump a entamé des pourparlers cette année avec le dirigeant autoritaire, proche allié du président russe Vladimir Poutine.

Militant des droits de l'homme et colauréat du prix Nobel de la paix 2022, Ales Bialiatski a lutté pendant des années en faveur des prisonniers politiques avant d'être lui-même incarcéré. Il était emprisonné depuis juillet 2021.

Maria Kalesnikava, l'une des figures de proue des manifestations de masse contre Alexandre Loukachenko en 2020, ainsi que Viktar Babaryka, arrêté la même année alors qu'il se préparait à se présenter aux élections contre le président, ont eux aussi été libérés.

"Conformément aux instructions du président Trump, nous, les États-Unis, allons lever les sanctions sur la potasse", a déclaré John Coale, chargé par Donald Trump de négocier la libération de plus de 1.000 prisonniers politiques, dans une vidéo publiée par l'administration présidentielle d'Alexandre Loukachenko.

"LA RÉPRESSION SE POURSUIT"

Les États-Unis et l'Union européenne (UE) ont imposé d'importantes sanctions à la Biélorussie après que Minsk a violemment réprimé en 2020 des manifestations consécutives à une élection contestée, emprisonnant presque tous les opposants à Alexandre Loukachenko qui n'avaient pas fui à l'étranger.

Les sanctions ont été renforcées après qu'Alexandre Loukachenko a permis à la Biélorussie de servir de base à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Réagissant à l'annonce de la levée des sanctions américaines, Franak Viacorka, haut responsable de l'opposition biélorusse, a déclaré que les sanctions de l'UE sur la potasse - qui incluent une interdiction d'exporter via les ports européens - étaient plus importantes que les sanctions américaines.

"Alexandre Loukachenko n'a pas changé de politique. La répression se poursuit et il continue de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a-t-il déclaré à Reuters.

"C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents lorsque nous parlons d'assouplir les sanctions, afin de ne pas renforcer la machine de guerre de la Russie ou récompenser la répression en cours."

Selon l'agence de presse officielle Belta, John Coale a déclaré avoir discuté d'un large éventail de questions avec Alexandre Loukachenko, notamment de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de la situation au Venezuela.

Alexandre Loukachenko a récemment tenu deux réunions avec un haut diplomate vénézuélien et déclaré que le président vénézuélien Nicolas Maduro, que Donald Trump presse de quitter ses fonctions, serait le bienvenu en Biélorussie.

Selon John Coale, la proximité d'Alexandre Loukachenko avec le président russe Vladimir Poutine pourrait être utile dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Votre président a une longue histoire avec le président Poutine et peut le conseiller. C'est très utile dans cette situation. Ils sont des amis de longue date et ont le niveau de relation nécessaire pour discuter de ces questions", a-t-il dit, selon l'agence Belta.

"Naturellement, le président Poutine peut accepter certains conseils et pas d'autres. C'est un moyen de faciliter le processus."

(Rédigé par Felix Light à Tbilissi, Mark Trevelyan à Londres, Andrius Sytas à Vilnius et Max Hunder à Kyiv, version française Benjamin Mallet)