Minerais: après les Etats-Unis, la RDC ouverte à d'autres partenariats

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dit mardi être ouvert à d'autres partenariats après celui conclu avec les Etats-Unis, portant notamment sur l'exploitation de minerais stratégiques dont regorge ce pays d'Afrique centrale.

( AFP / EMMET LIVINGSTONE )

Entériné en décembre à Washington, un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda prévoit, outre l'arrêt des hostilités dans l'est de la RDC, une contrepartie économique promettant d'assurer à l'industrie de pointe américaine un approvisionnement en minerais stratégiques (coltan, cobalt, cuivre, lithium).

La République démocratique du Congo a "vocation" à jouer un rôle de "développement de toute la région des Grands Lacs (....) à l'aide de grands projets industriels pour lesquels nous avons besoin de partenaires. Pas des partenaires ponctuels, mais des partenaires de longue durée", a déclaré Daniel Mukoko Samba, vice-Premier ministre congolais chargé de l'économie nationale, lors d'une conférence de presse en marge du Forum économique de Davos.

"C'est le sens justement que nous donnons à l'accord de partenariat stratégique récemment conclu avec les Etats-Unis d'Amérique. Mais le Congo est suffisamment grand pour d'autres partenariats", a-t-il souligné.

Il n'a pas précisé quels pays il visait.

Il a rappelé que des partenariats liaient déjà son pays à la Chine et qu'il souhaitait "diversifier l'économie" congolaise pour "ne pas rester trop dépendant du cuivre" notamment.

Kinshasa a transmis à Washington une liste de projets stratégiques, notamment miniers, qui seront discutés dans les prochaines semaines par un comité de pilotage conjoint, a encore indiqué le vice-Premier ministre.

Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a de son côté dit espérer que dans vingt ans, la RDC puisse être "une puissance industrielle" qui n'exportera "plus ses ressources minières à l'état brut" mais avec "une valeur ajoutée" après transformation locale.