Migrants et paix dans le monde au coeur du voyage du pape Léon XIII en Espagne

* Le pape Léon entame une visite d'une semaine en Espagne

* Premier pape à s'adresser au Parlement espagnol.

* Il va rencontrer des migrants aux îles Canaries

par Joshua McElwee

Le pape Léon X est arrivé samedi en Espagne pour une visite d'une semaine, la première dans un pays de l'Union européenne en dehors de l'Italie, où il inaugurera une tour dans la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone et rencontrera des migrants aux îles Canaries.

Le programme du souverain pontife né aux Etats-Unis comprend également des étapes à Madrid et au monastère de Montserrat.

Léon, qui a mis en colère le président américain Donald Trump en critiquant sa politique anti-immigration, rencontrera lors de la dernière étape de son voyage des migrants et des organisations leur venant en aide.

A bord de l'avion entre Rome à Madrid, Léon a dit son souhait de prôner le respect de la vie humaine.

"Nous pouvons transmettre un très bon message (...) de charité et de respect pour chaque être humain", a-t-il dit aux journalistes.

La situation des migrants tient particulièrement à coeur au pape selon Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Vatican. "Ce sont des êtres humains, et leurs histoires doivent nous toucher."

Dans sa vingtaine de discours, notamment devant le Parlement espagnol, le pape devrait dénoncer les guerres et appeler au dialogue pour surmonter les fractures dans la société, selon Matteo Bruni.

RENCONTRE AVEC DES JEUNES

Léon a été longtemps missionnaire et évêque au Pérou avant de devenir pape en mai dernier, et il parlera espagnol pendant la majeure partie de son voyage.

Lors de sa rencontre avec des migrants sur l'île de Tenerife, il s'attend à parler français car beaucoup viennent d'Afrique francophone.

À la différence de la plupart des grandes puissances occidentales, notamment des États-Unis de Donald Trump, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a lancé un programme permettant à environ 500.000 immigrés de régulariser leur situation.

Plus de 3.000 personnes sont mortes en 2025 en tentant de rejoindre les îles Canaries, souvent à bord d'embarcations de fortune, selon l'ONG Caminando Fronteras.

Pedro Sanchez a été salué à l'étranger pour ses critiques envers Donald Trump mais il subit dans son pays de fortes pressions en raison de soupçons de corruption visant son parti.

Le pape Léon et sa délégation ont quitté l'aéroport de Fiumicino de Rome peu après 08h00 (06h00 GMT) à destination de Madrid, où il rencontrera le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne avant de s'adresser à des diplomates et responsables civils.

À son arrivée, les drapeaux du Vatican et d'Espagne flottaient au-dessus du cockpit de son avion.

Samedi après-midi, le pape doit rencontrer des jeunes devant le stade Santiago Bernabéu, antre du club de football Real Madrid, et rencontrer une organisation catholique venant en aide aux sans-abri.

(Reportage de Joshua McElwee ; Version française Elizabeth Pineau)