 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Migrants et paix dans le monde au coeur du voyage du pape Léon XIII en Espagne
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 11:38

* Le pape Léon entame une visite d'une semaine en Espagne

* Premier pape à s'adresser au Parlement espagnol.

* Il va rencontrer des migrants aux îles Canaries

par Joshua McElwee

Le pape Léon X est arrivé samedi en Espagne pour une visite d'une semaine, la première dans un pays de l'Union européenne en dehors de l'Italie, où il inaugurera une tour dans la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone et rencontrera des migrants aux îles Canaries.

Le programme du souverain pontife né aux Etats-Unis comprend également des étapes à Madrid et au monastère de Montserrat.

Léon, qui a mis en colère le président américain Donald Trump en critiquant sa politique anti-immigration, rencontrera lors de la dernière étape de son voyage des migrants et des organisations leur venant en aide.

A bord de l'avion entre Rome à Madrid, Léon a dit son souhait de prôner le respect de la vie humaine.

"Nous pouvons transmettre un très bon message (...) de charité et de respect pour chaque être humain", a-t-il dit aux journalistes.

La situation des migrants tient particulièrement à coeur au pape selon Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Vatican. "Ce sont des êtres humains, et leurs histoires doivent nous toucher."

Dans sa vingtaine de discours, notamment devant le Parlement espagnol, le pape devrait dénoncer les guerres et appeler au dialogue pour surmonter les fractures dans la société, selon Matteo Bruni.

RENCONTRE AVEC DES JEUNES

Léon a été longtemps missionnaire et évêque au Pérou avant de devenir pape en mai dernier, et il parlera espagnol pendant la majeure partie de son voyage.

Lors de sa rencontre avec des migrants sur l'île de Tenerife, il s'attend à parler français car beaucoup viennent d'Afrique francophone.

À la différence de la plupart des grandes puissances occidentales, notamment des États-Unis de Donald Trump, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a lancé un programme permettant à environ 500.000 immigrés de régulariser leur situation.

Plus de 3.000 personnes sont mortes en 2025 en tentant de rejoindre les îles Canaries, souvent à bord d'embarcations de fortune, selon l'ONG Caminando Fronteras.

Pedro Sanchez a été salué à l'étranger pour ses critiques envers Donald Trump mais il subit dans son pays de fortes pressions en raison de soupçons de corruption visant son parti.

Le pape Léon et sa délégation ont quitté l'aéroport de Fiumicino de Rome peu après 08h00 (06h00 GMT) à destination de Madrid, où il rencontrera le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne avant de s'adresser à des diplomates et responsables civils.

À son arrivée, les drapeaux du Vatican et d'Espagne flottaient au-dessus du cockpit de son avion.

Samedi après-midi, le pape doit rencontrer des jeunes devant le stade Santiago Bernabéu, antre du club de football Real Madrid, et rencontrer une organisation catholique venant en aide aux sans-abri.

(Reportage de Joshua McElwee ; Version française Elizabeth Pineau)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passants près d'un panneau d'affichage sur la façade d'un immeuble représentant le détroit d'Ormuz avec une inscription en persan disant "À jamais dans la main de l'Iran", place Vanak à Téhéran, le 25 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran cible le Koweït et Bahreïn après des frappes américaines
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:44 

    L'Iran a mené samedi des frappes sur le Koweït et Bahreïn en riposte à des attaques américaines en dépit du cessez-le-feu, mettant encore davantage à mal des négociations qui patinent notamment sur la question des avoirs iraniens gelés. Depuis la trêve du 8 avril, ... Lire la suite

  • Des membres de Médecins Sans Frontières (MSF), en combinaison de protection, dans la zone d'isolement pour les patients atteints du virus Ebola au Centre de traitement Ebola (CTE) de Munigi, le 2 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )
    Ebola: près de 500 cas confirmés en Afrique centrale, selon l'OMS
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:34 

    Près de 500 cas d'infection par le virus Ebola ont désormais été confirmés en Afrique centrale alors que l'inquiétude grandit face à l'ampleur que pourrait prendre l'épidémie de fièvre hémorragique, indique samedi l'OMS dans son dernier bilan. Dans sa mise à jour ... Lire la suite

  • Un militaire du 3ᵉrégiment d'infanterie de marine sommeille à bord d'un Airbus A400M lors d'exercices près de Carcassonne, le 26 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )
    L'armée française s'entraîne aussi… à bien dormir
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:15 

    A l'armée, "faire la sieste, ça s'apprend". Devant un PowerPoint, un médecin en treillis détaille les différents types de repos qu'un soldat peut planifier pour mieux assurer ses missions, en limitant les risques d'accidents et les conséquences pour la santé. Face ... Lire la suite

  • L'ex-président français Jacques Chirac s'exprime aux côtés de son épouse Bernadette, le 5 mai 2006 à Paris ( AFP / PATRICK KOVARIK )
    Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à 93 ans
    information fournie par AFP 06.06.2026 12:07 

    Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, a annoncé samedi matin à l'AFP sa fille Claude Chirac. Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, "s'est éteinte dans la soirée", dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank