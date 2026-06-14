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Michelin mise gros sur les "pneus de l'extrême", une discrète manne financière
information fournie par AFP 14/06/2026 à 13:14

Un employé au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 9 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Un employé au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 9 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Les "pneus de l'extrême", aux dimensions hors normes et qui équipent engins agricoles, militaires, camions miniers ou avions, sont devenus le segment le plus rentable du français Michelin, mais ses innovations n'ont que quelques années d'avance sur ses concurrents chinois.

"Nous avons cinq ou six ans d'avance sur les Chinois", a expliqué jeudi le directeur de ces activités, Alexis Garcin. "C'est peu, à l'échelle de la dynamique chinoise, d'autant que ces secteurs figurent dans les priorités de leur plan quinquennal. C'est pourquoi nous devons courir devant", a souligné M. Garcin.

Des pneus pour engins lourds sont testés au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Des pneus pour engins lourds sont testés au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Avec d'autres dirigeants du groupe, il était venu présenter à la presse le centre de test de Michelin d'Almeria (sud de l'Espagne).

C'est la première fois depuis 20 ans - secret industriel oblige - que le groupe fait visiter à des journalistes ce centre d'essai, où il teste ses prototypes, ses innovations et ses pneus spéciaux, dont les plus grands pneus du monde.

Cette branche représente déjà 17% du chiffre d'affaires de Michelin, avec une marge opérationnelle de 13,1%, supérieure à celle des pneus pour voitures ou camions.

Près de la moitié de ces pneus spéciaux sont destinés aux camions géants utilisés dans les mines, un segment en plein essor.

Des ouvriers testent des pneus pour engins lourds au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Des ouvriers testent des pneus pour engins lourds au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Les pneus spéciaux de Michelin ont connu une croissance de 2,5% en volume au premier trimestre, quand les ventes de pneus du groupe ont globalement reculé de 1,4% en volume.

A Almeria, Michelin effectue sur des simulateurs conçus maison des tests d'endurance, de température, d'usure, d'adhérence au sol ou encore de perforation.

Dans l'atelier de "décorticage", des salariés épluchent les pneus couche par couche, manuellement, au couteau, pour détecter les anomalies. Pour les aider, leurs poignets sont pour certains équipés d'exosquelettes.

Des pneus pour engins lourds sont testés au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Des pneus pour engins lourds sont testés au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Sur les pistes extérieures, des moissonneuses-batteuses, des bulldozers ou des tracteurs sur chenilles roulent dans des fossés de boue, dérapent sur des surfaces mouillées, gravissent des pentes de 35 degrés, etc.

Des camions autonomes peuvent rouler des heures sans conducteur sur des pistes qui les guident.

'63 pouces'

Les stars du centre d'Almeria sont sans conteste les "63 pouces", des pneus de plus de 4 mètres de diamètre, les plus grands en service dans le monde, qui équipent les "dumpers" (camions de transport de matériaux) du groupe Caterpillar, eux-mêmes hauts de plus de 8 mètres, les plus gros engins de leur catégorie.

Des pneus pour engins lourds sont testés au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Des pneus pour engins lourds sont testés au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 10 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Chargés de minerais ou de terre, ces camions-bennes sur six roues peuvent peser jusqu'à 600 tonnes. On n'en compte que 4.500 dans le monde, dont deux en Europe: ceux qui sont testés à Almeria, plus exactement leurs pneus Michelin de 63 pouces, qui coûtent environ 50.000 euros pièce.

Ces pneus de cinq tonnes doivent pouvoir supporter plus de 100 tonnes chacun, à la bonne vitesse. "Si les pneus lâchent, l'activité minière s'arrête", rappelle Kevin Maleterre, directeur de la ligne de produits non routiers.

Sans donner ses parts de marché, Michelin revendique la première place des pneus spéciaux, indiquant seulement qu'"un avion dans le monde sur 3 atterrit avec des pneus Michelin", selon M. Garcin.

Le PDG Florent Menegaux au centre d'essai Michelin à Almeria, le 9 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le PDG Florent Menegaux au centre d'essai Michelin à Almeria, le 9 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

"Ces activités vont continuer de croître", a souligné le PDG Florent Menegaux, "car on doit extraire de plus en plus de minerai, il faudra davantage de production agricole et l'activité de défense s'accroît, ainsi que l'aviation".

Côté militaire, le groupe a été contacté pour faire partie du projet de drone terrestre de l'armée française, et équipe déjà les Rafale de Dassault ainsi que les F-35 de l'armée américaine.

Un employé au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 9 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Un employé au Centre d'essai Michelin à Almeria, le 9 juin 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le secteur défense représente 2 à 3% de son chiffre d'affaires, a indiqué la direction.

Michelin va investir notamment dans son site de production de pneus pour avions de Bourges, dans le Cher, et moderniser ses procédés au Puy (Haute-Loire), à Troyes (Aube) et à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

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