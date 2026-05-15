Michael Barr, de la Fed, estime qu'il serait erroné d'assouplir les règles de liquidité pour réduire les avoirs de la Fed

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* Michael Barr, de la Fed, estime qu'il serait erroné d'assouplir les règles de liquidité bancaire pour réduire les avoirs de la Fed

* Michael Barr estime que les efforts visant à réduire le bilan de la Fed par le biais de modifications réglementaires pourraient accroître les risques

* Michael Barr estime que le système de politique monétaire actuel de la Fed a bien fonctionné

par Michael S. Derby

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, a déclaré jeudi que l'assouplissement des règles de liquidité visant à réduire le bilan de la banque centrale était une mauvaise idée et pourrait compromettre la sécurité du système financier.

“Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur la réduction de la taille du bilan de la Réserve fédérale afin de réduire notre "empreinte" dans le système financier,” a déclaré Michael Barr dans le texte d'un discours qu'il doit prononcer à New York devant un rassemblement organisé par les Money Marketeers de l'université de New York.

“Je pense que la réduction du bilan est un objectif erroné, et bon nombre des propositions visant à atteindre cet objectif compromettraient la résilience des banques, entraveraient le fonctionnement du marché monétaire et, en fin de compte, menaceraient la stabilité financière,” a déclaré Michael Barr, ajoutant: “Certaines augmenteraient en réalité l’empreinte de la Fed sur les marchés financiers.”

Michael Barr a déclaré que permettre aux banques de détenir moins de liquidités afin de réduire les avoirs de la Fed risquerait d’accroître le risque que ces institutions se tournent vers les facilités de liquidité de la Fed en cas de difficultés.

“Au contraire, les tensions bancaires de 2023 suggèrent que les exigences de liquidité devraient augmenter et non diminuer,” compte tenu de ce qui est arrivé aux banques pendant cette période.

De plus, a-t-il ajouté, “la taille du bilan de la Fed n’est pas un bon indicateur de l’empreinte de la Fed sur les marchés financiers” et, dans un système où la création de réserves est “sans coût” pour la Fed, l’accent devrait plutôt être mis sur l’efficacité avec laquelle la Fed met en œuvre sa politique monétaire.

“Le régime actuel a atteint” les objectifs de politique monétaire “pendant de nombreuses années” et “une mise en œuvre efficace de la politique favorise également le bon fonctionnement des marchés,” a déclaré Michael Barr.