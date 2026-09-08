Mexique: les premiers témoins au procès du meurtre de trois surfeurs étrangers

Debra et Martin Robinson, parents des deux surfeurs australiens tués au Mexique en 2024, arrivent au tribunal d'Ensenada pour assister au procès des meurtriers présumés, le 7 septembre 2026 ( AFP / Guillermo Arias )

Le procès des meurtriers présumés de deux Australiens et d'un Américain amateurs de surf en 2024, doit se poursuivre mardi avec notamment l'audition du père d'une des victimes, dans la station balnéaire mexicaine d'Ensenada, où les faits se sont produits.

Les frères Jake et Callum Robinson, âgés respectivement de 30 et 33 ans, ont été abattus en avril 2024 avec leur ami américain Jack Carter Rhoad, 30 ans, tandis qu'ils campaient sur une plage isolée d'Ensenada, une localité de Basse-Californie (nord-ouest) située sur le Pacifique. Selon les autorités, les surfeurs ont été tués par balles au cours d'une tentative de vol de leur camionnette, retrouvée incendiée.

Trois Mexicains sont accusés d'homicides.

Les parents des frères Robinson, Martin et Debra, étaient présents dans la salle d'audience, accompagnés de l'ambassadeur d'Australie au Mexique et d'un interprète qui leur rendait compte des débats pendant les suspensions de séance, le tribunal n'ayant pas autorisé la traduction simultanée.

"Il s'agit de représenter nos fils, d'être ici pour eux", a déclaré aux journalistes le père des deux Australiens, Martin Robinson.

"Je sais qu'ils veulent que nous soyons ici (...) Nous voulons savoir ce qu'il s'est passé, nous voulons savoir pourquoi", a-t-il ajouté, même s'il "se peut que nous ne le sachions jamais".

Pendant cette première audience, lundi, Debra Robinson a fixé les accusés du regard à plusieurs reprises avant d'éclater en sanglots.

A la fin des débats, le couple n'a pas parlé à la presse, M. Robinson précisant qu'ils le feraient à la fin du procès, qui doit durer un mois et demi. Ce dernier doit témoigner mardi.

"Bons téléphones"

Les trois surfeurs avaient été déclarés disparus le 27 avril 2024 et leurs corps retrouvés le 3 mai, cachés dans une falaise, avec des impacts de balles dans la tête.

La petite amie de l'un des accusés a été condamnée à 20 ans de prison l'an dernier après avoir reconnu avoir été l'instigatrice du vol.

Ary Gisell Silva, 23 ans, avait avoué avoir incité son compagnon, connu sous le surnom de "El Kekas", et deux autres hommes à dévaliser les surfeurs car ils avaient "de bons téléphones et de bons pneus".

Le premier témoin à comparaître, prénommé Ramon et beau-fils d'"El Kekas", a été entendu depuis une pièce voisine, le visage dissimulé. Il a déclaré avoir accompagné en voiture les trois meurtriers présumés jusque sur le lieu du crime, mais être resté à bord du véhicule en écoutant de la musique pendant les meurtres.

"J'ai entendu du grabuge, je suis descendu du pick-up et j'ai filé à toute vitesse jusqu'à la maison de mon oncle, où je me suis caché dans la salle de bain", a-t-il raconté.

Recherches après la disparition des trois surfeurs étrangers à Ensenada, en Basse-Californie mexicaine, le 6 mai 2024 ( AFP / Guillermo Arias )

Les trois meurtriers présumés l'ont ensuite rejoint et menacé, affirmant qu'"il lui arriverait la même chose qu'aux gringos" s'il parlait. Il a décrit "El Kekas" comme un homme violent qui s'en était déjà pris à sa mère, également attendue à la barre des témoins.

Les deux autres accusés avaient initialement été arrêtés pour possession de métamphétamine, avant que des éléments ne les relient au triple meurtre.

Cartels

Les crimes ont suscité une forte émotion dans les pays de ces surfeurs, où une intense campagne de recherche avait été lancée dans les médias et sur les réseaux sociaux à la suite de leur disparition.

Callum Robinson était un joueur professionnel de lacrosse aux États-Unis. Son frère Jake était sur le point de devenir médecin.

Jack Carter Rhoad, un entrepreneur résidant en Californie, devait se marier quelques mois plus tard.

La Basse-Californie, l'un des États du Mexique connaissant le plus de violences, est minée par le crime organisé et le trafic de drogue. Mais les activités des cartels y affectent rarement les touristes.

D'autres visiteurs étrangers ont toutefois été pris pour cible par des criminels sur la côte Pacifique mexicaine ces dernières années.

En novembre 2015, deux surfeurs australiens qui voyageaient dans l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), Dean Lucas et Adam Coleman, avaient été assassinés et leurs corps brûlés.