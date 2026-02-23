Mexique-La priorité est de rétablir la paix et la sécurité, dit Sheinbaum après les violences

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a déclaré lundi que sa priorité était de rétablir la paix et la sécurité dans le pays après une vague de violences déclenchée par l'annonce du décès du baron de la drogue Nemesio Oseguera, dit "El Mencho", lors d'une opération militaire.

Plusieurs axes routiers ont été bloqués dimanche par des hommes armés dans plusieurs Etats du pays tandis que des véhicules étaient incendiés.

"Le plus important pour le moment est de garantir la paix et la sécurité de la population", a déclaré lundi Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse.

Elle a ajouté que plus aucun axe routier n'était bloqué lundi matin et que les vols à destination et depuis la station touristique de Puerto Vallarta devraient reprendre dans la journée ou mardi.

Le secrétaire à la Sécurité et à la Protection des citoyens Omar García Harfuch a indiqué lundi qu'au moins 70 personnes avaient été arrêtées dans sept Etats mexicains lors de la vague de violences qui a secoué le pays. Trente membres du cartel dirigé par "El Mencho" ont été tués, ainsi qu'un passant, a-t-il détaillé.

Il a ajouté que 25 membres de la Garde nationale et un agent de sécurité avaient péri dans les attaques perpétrées par les membres du cartel.

Ancien agent de police, Nemesio Oseguera dirigeait le puissant cartel de Jalisco Nouvelle génération (CJNG), qui est devenu ces dernières années un des gangs les plus puissants du pays, rivalisant avec le cartel Sinaloa, d'un autre baron de la drogue, Joaquin "El Chapo" Guzman, actuellement emprisonné aux Etats-Unis.

L'opération militaire dirigée contre le dirigeant du CJNG est intervenue alors que les autorités locales sont sous la pression des Etats-Unis pour éradiquer la violence des cartels. L'administration du président américain Donald Trump a menacé d'intervenir directement au Mexique.

"Le Mexique doit intensifier ses efforts contre les cartels et la drogue !", a écrit lundi Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Les Etats-Unis avaient offert une récompense de 15 millions de dollars pour toute information permettant la capture d'"El Mencho". Le secrétaire mexicain à la Défense, Ricardo Trevilla, a déclaré lundi que les informations ayant permis l'arrestation du baron de la drogue provenaient d'une de ses compagnes.

